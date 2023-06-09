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В Свердловской области появится аналог «Госуслуг»

9 июня 2023, 16:41
Фото: 1MI
В Свердловской области будет создан Региональный центр оптимизации. У жителей области появится возможность пользоваться госуслугами в онлайн-формате и круглосуточно.

Свердловчанам не придется присутствовать лично при получении каких-либо услуг, а также при оформлении и подаче документов, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Значительная часть разных государственных и региональных услуг будет переведена в круглосуточный формат до конца 2023 года. Срок для хранения их итогов ограничиваться не будет.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле родителей школьников попросили зарегистрировать детей на «Госуслугах» до 15 июня 2023 года, чтобы можно было пользоваться электронными журналом и дневником.

Родителей из Нижнего Тагила попросили зарегистрировать детей на Госуслугах
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Госуслуги#Услуги#Сервис#Центр#Общество
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