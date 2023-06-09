В Свердловской области появится аналог «Госуслуг»

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Свердловчанам не придется присутствовать лично при получении каких-либо услуг, а также при оформлении и подаче документов, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Значительная часть разных государственных и региональных услуг будет переведена в круглосуточный формат до конца 2023 года. Срок для хранения их итогов ограничиваться не будет.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле родителей школьников попросили зарегистрировать детей на «Госуслугах» до 15 июня 2023 года, чтобы можно было пользоваться электронными журналом и дневником.