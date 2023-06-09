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Вы — гордость державы: в Нижнем Тагиле празднуют День медицинского работника

9 июня 2023, 13:00
Фото: tagilcity.ru
В преддверии профессионального праздника работников медучреждений в Нижнем Тагиле на базе филиала медколледжа на Ленина, 27 прошло торжественное мероприятие «Медицинский работник — ты гордость державы». Сотрудников городских больниц наградили благодарственными письмами за успехи в работе.

Медицина — это призвание

День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В 2023 году этот праздник выпал на 18 июня. Руководитель Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа Оксана Тонкушина открыла мероприятие и поздравила собравшихся коллег.

Уважаемые гости, коллеги, ветераны, рады приветствовать в стенах нашего филиала педагогический коллектив колледжа и работников здравоохранения. Разрешите вас поздравить с наступающим профессиональным праздником. Медицина — это призвание, требующее от человека особых качеств: безграничной ответственности, высокой компетентности, внимания к деталям и самому человеку. Уважаемые коллеги, вы всем этим обладаете. Вы учите наших студентов, вы являетесь наставниками в обучении современным технологиям здравоохранения, современным и новейшим клиническим рекомендациям и многому другому. В преддверии праздника и в год наставника и педагога от всей души благодарю вас за тот труд, который вы вкладываете в будущих специалистов здравоохранения, — сказала Оксана Тонкушина.
Фото: tagilcity.ru

Музыкальные коллективы и студенты образовательного учреждения в Нижнем Тагиле подготовили свои поздравительные номера.

Фото: tagilcity.ru

За вклад в развитие образовательного учреждения, за подготовку квалифицированных специалистов со средним медицинским образованием и в честь праздника «День медицинского работника» в колледже были награждены:

  1. Главный врач городской инфекционной больницы Марина Холманских,
  2. Главный врач городской больницы №4 Константин Аникин,
  3. Заместитель главного врача по медицинской части городской больницы №1 Анатолий Бовыкин,
  4. Главные медицинские сестры городских больниц №1, 2, 3, 4,
  5. Главные медсестры инфекционной, детской городской и психиатрической больниц, а также противотуберкулезного диспансера и другие работники нижнетагильских медицинских учреждений.
Фото: tagilcity.ru

За подготовку квалифицированных специалистов со средним медицинским образованием благодарственными письмами отметили и преподавателей Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа.

Фото: tagilcity.ru

Медицинские работники создают наше будущее

Поздравил специалистов с профессиональным праздником и заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Мне очень приятно сегодня от имени главы города Владислава Юрьевича Пинаева поздравить наших медицинских работников с наступающим профессиональным праздником. Сегодня, наверное, именно медицинские работники создают наше будущее. От них зависит очень многое. Нашим медицинским друзьям хочу сказать огромное спасибо за то, что в те два очень тяжелых пандемийных года они все с честью выдержали. В период этой эпидемии мы не закрыли ни одной больницы. Они работали не только на город Нижний Тагил, они работали на близлежащие города. Спасибо за все, — поздравил тагильчан Валерий Суров.
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагила развивают ряд мер поддержки работников медицины. Специалистам будут помогать с решением квартирного вопроса, предоставлять землю для строительства дома. Тем, кто трудится в сельской местности, компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг. Не забывают и о специалистах, ушедших на пенсию: им ежегодно выплачивают премии ко дню пожилого человека. Чтобы повысить престиж профессии, в школах создают медицинские классы.

В Нижний Тагил переехали жить и работать порядка 80 медиков. Из них 60 работников уже обеспечили жильем.

#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Здоровье#Эксклюзив#Здравоохранение#Праздники#Медицина#Медицинский колледж#Администрация Нижнего Тагила#Валерий Суров
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