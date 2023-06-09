Вы — гордость державы: в Нижнем Тагиле празднуют День медицинского работника

В Нижнем Тагила развивают ряд мер поддержки работников медицины. Специалистам будут помогать с решением квартирного вопроса, предоставлять землю для строительства дома. Тем, кто трудится в сельской местности, компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг. Не забывают и о специалистах, ушедших на пенсию: им ежегодно выплачивают премии ко дню пожилого человека. Чтобы повысить престиж профессии, в школах создают медицинские классы.