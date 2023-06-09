Вы — гордость державы: в Нижнем Тагиле празднуют День медицинского работника

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В 2023 году этот праздник выпал на 18 июня. Руководитель Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа Оксана Тонкушина открыла мероприятие и поздравила собравшихся коллег.
Уважаемые гости, коллеги, ветераны, рады приветствовать в стенах нашего филиала педагогический коллектив колледжа и работников здравоохранения. Разрешите вас поздравить с наступающим профессиональным праздником. Медицина — это призвание, требующее от человека особых качеств: безграничной ответственности, высокой компетентности, внимания к деталям и самому человеку. Уважаемые коллеги, вы всем этим обладаете. Вы учите наших студентов, вы являетесь наставниками в обучении современным технологиям здравоохранения, современным и новейшим клиническим рекомендациям и многому другому. В преддверии праздника и в год наставника и педагога от всей души благодарю вас за тот труд, который вы вкладываете в будущих специалистов здравоохранения, — сказала Оксана Тонкушина.
Музыкальные коллективы и студенты образовательного учреждения в Нижнем Тагиле подготовили свои поздравительные номера.
За вклад в развитие образовательного учреждения, за подготовку квалифицированных специалистов со средним медицинским образованием и в честь праздника «День медицинского работника» в колледже были награждены:
За подготовку квалифицированных специалистов со средним медицинским образованием благодарственными письмами отметили и преподавателей Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа.
Поздравил специалистов с профессиональным праздником и заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров.
Мне очень приятно сегодня от имени главы города Владислава Юрьевича Пинаева поздравить наших медицинских работников с наступающим профессиональным праздником. Сегодня, наверное, именно медицинские работники создают наше будущее. От них зависит очень многое. Нашим медицинским друзьям хочу сказать огромное спасибо за то, что в те два очень тяжелых пандемийных года они все с честью выдержали. В период этой эпидемии мы не закрыли ни одной больницы. Они работали не только на город Нижний Тагил, они работали на близлежащие города. Спасибо за все, — поздравил тагильчан Валерий Суров.
В Нижнем Тагила развивают ряд мер поддержки работников медицины. Специалистам будут помогать с решением квартирного вопроса, предоставлять землю для строительства дома. Тем, кто трудится в сельской местности, компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг. Не забывают и о специалистах, ушедших на пенсию: им ежегодно выплачивают премии ко дню пожилого человека. Чтобы повысить престиж профессии, в школах создают медицинские классы.
В Нижний Тагил переехали жить и работать порядка 80 медиков. Из них 60 работников уже обеспечили жильем.