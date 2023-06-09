Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
На церемонии награждения премии DMC music — детского музыкального телеканала с круглосуточным эфиром — Вика присутствовала со своей мамой Анной. В социальных сетях девушка поделилась фотографиями и благодарностью.
Ура! Я победитель в номинации «Платиновый артист DMC MUSIC по итогам четырех лет». Спасибо каждому из вас, кто поддерживает и верит в меня, — обратилась певица к своим подписчикам.
Сейчас Вике Стариковой 14 лет. В 2018 году она выступила перед жюри на шоу «Минута славы» с песней Земфиры «Жить в твоей голове». Однако на тот момент 10-летнего ребенка раскритиковали Владимир Познер и Рената Литвинова, что вызвало скандал среди общественности. Девочка не перестала заниматься музыкой и сейчас регулярно выпускает новые песни. Одним из ее хитов стала композиция «Три желания». На ее YouTube-канале 1,3 миллиона подписчиков и уже более 350 миллионов просмотров.