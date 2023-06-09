Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии

Сейчас Вике Стариковой 14 лет. В 2018 году она выступила перед жюри на шоу «Минута славы» с песней Земфиры «Жить в твоей голове». Однако на тот момент 10-летнего ребенка раскритиковали Владимир Познер и Рената Литвинова, что вызвало скандал среди общественности. Девочка не перестала заниматься музыкой и сейчас регулярно выпускает новые песни. Одним из ее хитов стала композиция «Три желания». На ее YouTube-канале 1,3 миллиона подписчиков и уже более 350 миллионов просмотров.