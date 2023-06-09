За незаконное банкротство осудили жителя Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Мужчину признали виновным по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Следствием были предоставлены доказательства того, что гражданин был учредителем ООО РСК «Эркер». В 2015 году мужчина знал, что у него как у физлица и поручителя ООО были не исполнены обязательства на сумму более 4 млн рублей
Тогда, чтобы не производить платежи, он стал банкротом. При этом в его собственности было имущество, продав которое он бы полностью погасил долг.
В тоже время он с 2015 года по 2017 год совершал умышленные действия по отчуждению имущества вопреки интересам кредиторов, чем причинил крупный ущерб.
Мужчина во всем сознался. Ему был назначен 1 года лишения свободы, в последствии оно было заменено на год принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.