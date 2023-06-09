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За незаконное банкротство осудили жителя Каменска-Уральского

9 июня 2023, 12:58
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском местного жителя осудили за преднамеренное банкротство.

Мужчину признали виновным по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием были предоставлены доказательства того, что гражданин был учредителем ООО РСК «Эркер». В 2015 году мужчина знал, что у него как у физлица и поручителя ООО были не исполнены обязательства на сумму более 4 млн рублей

Тогда, чтобы не производить платежи, он стал банкротом. При этом в его собственности было имущество, продав которое он бы полностью погасил долг.

В тоже время он с 2015 года по 2017 год совершал умышленные действия по отчуждению имущества вопреки интересам кредиторов, чем причинил крупный ущерб.

Мужчина во всем сознался. Ему был назначен 1 года лишения свободы, в последствии оно было заменено на год принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

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