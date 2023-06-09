За смертельное ДТП под Тюменью водитель избежал тюрьмы

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Автомобиль на высокой скорости вылетел с трассы, опрокинулся в кювет и врезался в дерево. В результате 24-летняя девушка погибла, разбилась и ее собака, передает E1. За рулем находился ее молодой человек.
Он говорил, что авария случилась из-за технической неисправности автомобиля. В суде обвиняемый признался в содеянном и раскаялся. За это ему назначили два года лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что собака по кличке Санни выжила в смертельном ДТП. Питомец убежал с места аварии, его искали волонтеры.