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За смертельное ДТП под Тюменью водитель избежал тюрьмы

9 июня 2023, 08:31
Фото: 1MI
Накануне, 8 июня, в Тюмени огласили приговор для водителя Porsche Panamera. Его признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло еще в феврале 2023 года.

Автомобиль на высокой скорости вылетел с трассы, опрокинулся в кювет и врезался в дерево. В результате 24-летняя девушка погибла, разбилась и ее собака, передает E1. За рулем находился ее молодой человек.

Он говорил, что авария случилась из-за технической неисправности автомобиля. В суде обвиняемый признался в содеянном и раскаялся. За это ему назначили два года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что собака по кличке Санни выжила в смертельном ДТП. Питомец убежал с места аварии, его искали волонтеры.

Под Тюменью нашли выжившую в смертельной аварии с Porsche собаку
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#Марина Шорина#ДТП#Приговор#Тюмень#Собака#Автомобиль
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