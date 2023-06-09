Задержан поджигатель предприятия «МРСК Урала» в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за поджог имущества. По предварительной версии, свердловчанин поругался с одним из руководителей организации, из-за чего совершил поджог, пишет Ура.ру.
По словам очевидца, в случае, если вина мужчины будет доказана, может грозить до пяти лет тюремного заключения.
Напомним, 7 июня 2023 года в поселке Шиловка полицейские задержали автохама Новоселова, который несколько месяцев находился в розыске. Сейчас Новоселов заключен под стражу.