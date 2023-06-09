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Задержан поджигатель предприятия «МРСК Урала» в Свердловской области

9 июня 2023, 15:18
Фото: Ура.ру
В Свердловской области задержан мужчина, обвиняемый в поджоге предприятия «МРСК Урала» из-за конфликта с руководством.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за поджог имущества. По предварительной версии, свердловчанин поругался с одним из руководителей организации, из-за чего совершил поджог, пишет Ура.ру.

Видео: Ура.ру

По словам очевидца, в случае, если вина мужчины будет доказана, может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, 7 июня 2023 года в поселке Шиловка полицейские задержали автохама Новоселова, который несколько месяцев находился в розыске. Сейчас Новоселов заключен под стражу.

Находившийся в розыске автохам Новоселов задержан под Екатеринбургом
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