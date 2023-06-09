Житель Ревды угрожал сжечь магазин в ответ на обвинения в воровстве

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:42
Сотрудники магазина рассказали, что накануне мужчина со своей женой попался на краже водки. На следующий день он пришел возмущаться из-за обвинения в воровстве, пишет «Ревдинский рабочий».
Свердловчанин вылил на пол какую-то жидкость и, угрожая, что она опасна, говорил о том, что подожжет магазин. При этом очевидцы рассказали, что он в этот момент был нетрезв.
В итоге дебошира увезли в отделение полиции. Сам мужчина считает, что таким образом он выразил протест против обвинения в преступлении без полицейского протокола и решения суда.
Напомним, 5 апреля 2023 года в Качканаре мужчина напал на сотрудницу магазина и попытался украсть ребенка. В полиции по факту инцидента начали проверку. Также другие работники магазина утверждают, что мужчина и раньше совершал у них кражи.