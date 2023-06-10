Больница Екатеринбурга оставила онкобольных на месяц без лечения

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Пациенты после операции должны пройти химиотерапию. Однако сотрудники медучреждения обзванивают больных, говоря, что приезжать не нужно.
Одна из жителей города поделилась с порталом 66.ру, что в марте у нее случился рецидив. Сейчас ей нужен препарат «Амебациклиб». Женщина не понимает, почему должна делать перерыв в лечении почти на месяц. Она планирует подавать жалобу.
Другие больные говорят, что получат место в больнице только с 4 июля. При таком диагнозе и отрицательной динамике месяц ожидания — для них непозволительная роскошь.
Жители Екатеринбурга считают, что у больницы закончились квоты на лечение онкологических пациентов. В самом медучреждении просили адресовать свои жалобы индивидуально — по каждой будет проводиться проверка и разбирательство.
Денег на лечение онкобольных действительно не хватает, пояснили в областном минздраве. Если план перевыполнен, в оплате могут отказать. Так, два десятка больниц с начала 2023 года уже не получили около 400 млн рублей за уже оказанную помощь.
Ранее жительница Нижнего Тагила Светлана Бурухина скончалась после случайного повреждения холедоха во время эндоскопической операции. Она была пациенткой Демидовской городской больницы и несколько дней прождала очередь на операцию. Находящиеся с ней в одной палате женщины вспоминали, что медсестры ее кинули на кровать с каталки, кричали на отходящую от наркоза девушку.