Больница Екатеринбурга оставила онкобольных на месяц без лечения

Ранее жительница Нижнего Тагила Светлана Бурухина скончалась после случайного повреждения холедоха во время эндоскопической операции. Она была пациенткой Демидовской городской больницы и несколько дней прождала очередь на операцию. Находящиеся с ней в одной палате женщины вспоминали, что медсестры ее кинули на кровать с каталки, кричали на отходящую от наркоза девушку.