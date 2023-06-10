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Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле

10 июня 2023, 06:38
Фото: tagilcity.ru
Жители Нижнего Тагила пожаловались на проблемное место у дома №6 по улице Ломоносова. Люди испытывают дискомфорт из-за постоянно проезжающих в местные магазины большегрузов, отсутствия парковочных мест и небезопасного двора. Представители гордумы и мэрии Нижнего Тагила обсудили вариант решения.

Принадлежит жильцам, а пользуются все

Местные жители не первый год обращают внимание на сложившуюся ситуацию. После изменения дорожной схемы для разгрузки потока автомобилей, едущих на ГГМ, дискомфорт испытали жители дома №6 по Ломоносова. С того момента, как в близлежащих домах заработали магазины крупных сетей, по небольшой дороге по двору ездят большегрузы. Все осложняется еще и тем, что места для маневров у них практически нет.

Дорога стала не только разбитой, но и небезопасной пешеходов, в частности, для детей. Кроме того, больше половины жителей здесь — пенсионеры. Ранее жителям сказали, что отремонтировать эту дорогу могут только они сами, ведь это дворовая территория.

У меня 48 квартир, я не могу за счет жильцов делать эту дорогу. Ездят то все! Мы ее можем закрыть, но нам не дадут этого сделать, — говорит старшая по дому.
Фото: tagilcity.ru

Магазины без парковок

Несмотря на то, что на территорию, о которой идет речь, заезда со стороны улицы Островского больше нет, здесь все равно паркуются автомобилисты — покупатели, работники офисов, налоговой, которым, вероятно, не хватает парковок у здания бывшего «Тагилбанка». Автомобилисты маневрируют буквально по пешеходной зоне, небольшим проездам, среди прохожих, в частности, детей и женщин с колясками.

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Однако нередко здесь работают ДПС и эвакуаторы. Местные автомобилисты в сложившейся ситуации определенно пострадали, уверяют жители дома. Так, некоторые машины с территории у магазинов увозят эвакуаторы, хотя обустроенных парковочных мест у магазинов попросту нет. В целом есть большая проблема со стоянкой.

Здесь все забито иномарками, ни одну не эвакуировали. Погрузили «девятку» — увезли, якобы за парковку на тротуаре. Но ведь здесь не предусмотрено ничего, а неместные паркуются здесь целыми днями, — рассказала тагильчанка о реальном случае с местным автомобилистом.
Фото: tagilcity.ru
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Квест: «Как уехать в центр на трамвае»

Другая обсуждаемая тема — перенос пешеходного перехода, ведущего от экс-булочной до здания налоговой.

Здесь был заезд [у булочной], а мы переходили по пешеходному у улицы Ломоносова. Раньше было лучше! Там люди на трамвай идут очень долго: им нужно здесь перейти, дойти до налоговой, там небольшой тротуар. Никто туда не ходит. Все идут, где поворот на Гальянку, — рассказывает местная жительница.

Местные жители переживают за то, что здесь люди рискуют своим здоровьем.

Фото: tagilcity.ru

Обсуждение организации движения в этом месте привело к тому, что в мэрии Нижнего Тагила выразили намерение сделать проект, который включил бы перекресток, пешеходный и автобусную обстановку. Об этом сообщил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Нужно разработать проект. В рамках эксплуатационного содержания мы здесь с вами ничего не сделаем. Сделать полноценный регулируемый перекресток, нормальный пешеходный переход, посмотреть все подходы, подъезды, нормативно расположить автобусную остановку. Вопрос нужно решить в комплексе: отпроектировать весь участок, понять, сколько это будет стоить и со всеми согласовать. Другой реализации не будет, — сообщил Андрей Лебедев.

По мнению Андрея Лебедева, в проекте, возможно, не найдется места для нестационарного объекта — бывшей булочной. Разработкой задания займется организация, которую подберет управление городским хозяйством. Местные жители уверяют, что на рассмотрении в думе есть старый проект и предлагают мэрии Нижнего Тагила изучить его подробнее.

Фото: tagilcity.ru
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