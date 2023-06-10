Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле

Местные жители не первый год обращают внимание на сложившуюся ситуацию. После изменения дорожной схемы для разгрузки потока автомобилей, едущих на ГГМ, дискомфорт испытали жители дома №6 по Ломоносова. С того момента, как в близлежащих домах заработали магазины крупных сетей, по небольшой дороге по двору ездят большегрузы. Все осложняется еще и тем, что места для маневров у них практически нет.