Почти все лесные пожары потушены в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств к вечеру 9 июня локализовали все очаги, заявили в департаменте информационной политики региона. В области действовали лишь два возгорания — в Камышловском и Сосьвинском районах. Их площадь составила 1 120 га.
С огнем борются более 110 человек, которые используют свыше 40 единиц спецтехники. За прошедшие сутки в регионе ликвидированы три лесных пожара на общей площади более 300 га.
Ранее спасатели назвали новый источник опасности для жителей Свердловской области. Это горящий тополиный пух.