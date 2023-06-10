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Почти все лесные пожары потушены в Свердловской области

10 июня 2023, 08:31
Фото: 1MI
В Свердловской области локализовали все природные пожары. Непотушенными остались лишь два возгорания.

Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств к вечеру 9 июня локализовали все очаги, заявили в департаменте информационной политики региона. В области действовали лишь два возгорания — в Камышловском и Сосьвинском районах. Их площадь составила 1 120 га.

С огнем борются более 110 человек, которые используют свыше 40 единиц спецтехники. За прошедшие сутки в регионе ликвидированы три лесных пожара на общей площади более 300 га.

Ранее спасатели назвали новый источник опасности для жителей Свердловской области. Это горящий тополиный пух.

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