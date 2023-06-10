Почти все лесные пожары потушены в Свердловской области

Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств к вечеру 9 июня локализовали все очаги, заявили в департаменте информационной политики региона. В области действовали лишь два возгорания — в Камышловском и Сосьвинском районах. Их площадь составила 1 120 га.