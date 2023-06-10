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Подозреваемый в диверсии в Свердловской области признан экстремистом

10 июня 2023, 12:12
Фото: 1MI
Росфинмониторинг признал жителя Свердловской области Владлена Меньшикова* причастным к экстремистской деятельности или терроризму. Он проходит по делу о покушении на диверсию на железной дороге.

Прошлой осенью свердловская УФСБ задержала 29-летнего жителя города Режа, которого подозревали в диверсии. Перед противоправным деянием он нарисовал граффити на монументе у въезда в город.

Кроме того, мужчине вменяли публичные призывы к совершению терроризма и взаимодействие с иностранцами против безопасности страны. Сообщалось, что он сотрудничал с «Легионом „Свобода России*“.

Ранее стало известно, что диверсант хотел атаковать «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле ракетами. Их он соорудил самостоятельно.

*признан в РФ террористической организацией и запрещен

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#Марина Шорина#Терроризм#Экстремизм#Общество#Свердловская область
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