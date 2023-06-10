Подозреваемый в диверсии в Свердловской области признан экстремистом

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Прошлой осенью свердловская УФСБ задержала 29-летнего жителя города Режа, которого подозревали в диверсии. Перед противоправным деянием он нарисовал граффити на монументе у въезда в город.
Кроме того, мужчине вменяли публичные призывы к совершению терроризма и взаимодействие с иностранцами против безопасности страны. Сообщалось, что он сотрудничал с «Легионом „Свобода России*“.
Ранее стало известно, что диверсант хотел атаковать «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле ракетами. Их он соорудил самостоятельно.
*признан в РФ террористической организацией и запрещен