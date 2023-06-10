Подростки ограбили стоматологию Екатеринбурга

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Они долгое время дергали входную дверь, однако внутрь попасть им не удалось. Тогда в ход пошел камень, которым парни разбили стекло. Три человека забрали деньги из кассы, два iPhone и фотоаппарат — на сигнализацию они не реагировали.
Сотрудники были в ужасе из-за содеянного, передает Е1. Они не понимают, почему на такие поступки идут в столь молодом возрасте. Полиция приехала после звонка жильцов, которые услышали звук бьющегося стекла. Однако злоумышленники успели скрыться.
Стоматология написала заявление. Сейчас устанавливается размер ущерба, по результатам будет принято обоснованное решение.
Ранее неизвестные обокрали салон сотовой связи «Интер» в Нижнем Тагиле. Все случилось ранним утром, ущерб от содеянного выясняется.