Пожар у вокзала в Уфе: что произошло

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:02
Инцидент случился накануне, 9 июня, после 20 часов вечера. Возгорание зафиксировали именно на складе, сообщили в пресс-службе МЧС России. На место пожара отправили 17 единиц техники, пожарный поезд и катер.
Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Пожарные уточнили, что угрозы распространения на цистерны нет. Никто в результате случившегося не умер, однако огонь коснулся одного мужчины — он в тяжелом состоянии.
Спустя полчаса пожар локализовали, а к 00:11 полностью ликвидирован. Пожарные охлаждали элементы и конструкции объекта. Причины случившегося установят дознаватели.
В начале мая 2023 года на складах в Екатеринбурге был пожар. Усугублялась обстановка из-за ветра, который направлял огонь к гаражам. МЧС сообщал, что воспламенился пластиковый мусор на территории промплощадки на складах с горючими жидкостями и резиной.