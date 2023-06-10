Пожар у вокзала в Уфе: что произошло

В начале мая 2023 года на складах в Екатеринбурге был пожар. Усугублялась обстановка из-за ветра, который направлял огонь к гаражам. МЧС сообщал, что воспламенился пластиковый мусор на территории промплощадки на складах с горючими жидкостями и резиной.