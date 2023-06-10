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Пожар у вокзала в Уфе: что произошло

10 июня 2023, 05:58
Фото: ГУ МЧС России по РБ
Возле железнодорожного вокзала в Уфе произошел серьезный пожар. Очевидцы сообщали, что загорелись десятки цистерн с топливом и склад горюче-смазочных материалов.

Инцидент случился накануне, 9 июня, после 20 часов вечера. Возгорание зафиксировали именно на складе, сообщили в пресс-службе МЧС России. На место пожара отправили 17 единиц техники, пожарный поезд и катер.

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Пожарные уточнили, что угрозы распространения на цистерны нет. Никто в результате случившегося не умер, однако огонь коснулся одного мужчины — он в тяжелом состоянии.

Спустя полчаса пожар локализовали, а к 00:11 полностью ликвидирован. Пожарные охлаждали элементы и конструкции объекта. Причины случившегося установят дознаватели.

В начале мая 2023 года на складах в Екатеринбурге был пожар. Усугублялась обстановка из-за ветра, который направлял огонь к гаражам. МЧС сообщал, что воспламенился пластиковый мусор на территории промплощадки на складах с горючими жидкостями и резиной.

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#Марина Шорина#Инцидент#Пожар#Башкирия#Уфа#МЧС#Происшествия
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