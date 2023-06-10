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Пьяная мать без прав с детьми насмерть сбила мужчину в Нижнем Тагиле

10 июня 2023, 14:31
Фото: ГИБДД
Накануне ночью, 9 июня, на Исинском тракте в Нижнем Тагиле произошел смертельный наезд на пешехода. Он шел по проезжей части, когда рядом был тротуар.

За рулем ВАЗ-21122 была 45-летняя женщина, которая ехала со стороны улицы Ильича в сторону коллективных садов. На 1 510 м Исинского тракта она допустила наезд на 30-летнего пешехода. Он умер в карете скорой помощи, передает отдел пропаганды ГИБДД.

Установлено, что автоледи села за руль автомобиля без водительского удостоверения в состоянии опьянения. В салоне автомобиля были две ее дочери, а также несовершеннолетняя подруга и молодой мужчина.

В результате ДТП никто из них не пострадал. Все ехали на отдых в сад. У подразделения по делам несовершеннолетних запросили проверку.

Фото: ГИБДД
#Марина Шорина#ДТП#Нижний Тагил#Инцидент#ГИБДД#Смерть#Исинский тракт#Пьяный водитель#Дзержинский район#Пешеход
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