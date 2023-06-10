Пьяная мать без прав с детьми насмерть сбила мужчину в Нижнем Тагиле

За рулем ВАЗ-21122 была 45-летняя женщина, которая ехала со стороны улицы Ильича в сторону коллективных садов. На 1 510 м Исинского тракта она допустила наезд на 30-летнего пешехода. Он умер в карете скорой помощи, передает отдел пропаганды ГИБДД.