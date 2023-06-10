Пьяная мать без прав с детьми насмерть сбила мужчину в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
За рулем ВАЗ-21122 была 45-летняя женщина, которая ехала со стороны улицы Ильича в сторону коллективных садов. На 1 510 м Исинского тракта она допустила наезд на 30-летнего пешехода. Он умер в карете скорой помощи, передает отдел пропаганды ГИБДД.
Установлено, что автоледи села за руль автомобиля без водительского удостоверения в состоянии опьянения. В салоне автомобиля были две ее дочери, а также несовершеннолетняя подруга и молодой мужчина.
В результате ДТП никто из них не пострадал. Все ехали на отдых в сад. У подразделения по делам несовершеннолетних запросили проверку.