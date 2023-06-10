Рок-музыканты не дали спать целому кварталу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Звуки доносились со стадиона уже в 7 утра. Это сильно напугало маленьких детей, передает Е1.
Сама площадка извинилась перед екатеринбуржцами, объяснив, что им нужен был саундчек перед фестивалем. Якобы артисты могут настраивать оборудование в определенное время. Выступления будут идти с 10 утра до 23 часов вечера.
Согласно закону о тишине в Свердловской области, в выходные и праздничные дни запрещено шуметь до 11:00. За нарушение нужно заплатить штрафы: от 5 до 50 тысяч рублей — физлицам, от 50 до 150 тысяч рублей — юридическим.
Ранее солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов вышел пьяным на сцену в Екатеринбурге. Концерт оказался сорванным, а артист будет проходить лечение после этого. Выступление состоится снова, когда молодой человек пройдет реабилитацию.