Рок-музыканты не дали спать целому кварталу в Екатеринбурге

Согласно закону о тишине в Свердловской области, в выходные и праздничные дни запрещено шуметь до 11:00. За нарушение нужно заплатить штрафы: от 5 до 50 тысяч рублей — физлицам, от 50 до 150 тысяч рублей — юридическим.