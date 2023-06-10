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Рок-музыканты не дали спать целому кварталу в Екатеринбурге

10 июня 2023, 16:12
Фото: 1MI
Живущие у «Екатеринбург-Арены» горожане пожаловались на шум за окном. В субботу, 10 июня, их разбудил рок-фестиваль «Кардиограмма». Он будет идти два дня.

Звуки доносились со стадиона уже в 7 утра. Это сильно напугало маленьких детей, передает Е1.

Сама площадка извинилась перед екатеринбуржцами, объяснив, что им нужен был саундчек перед фестивалем. Якобы артисты могут настраивать оборудование в определенное время. Выступления будут идти с 10 утра до 23 часов вечера.

Согласно закону о тишине в Свердловской области, в выходные и праздничные дни запрещено шуметь до 11:00. За нарушение нужно заплатить штрафы: от 5 до 50 тысяч рублей — физлицам, от 50 до 150 тысяч рублей — юридическим.

Ранее солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов вышел пьяным на сцену в Екатеринбурге. Концерт оказался сорванным, а артист будет проходить лечение после этого. Выступление состоится снова, когда молодой человек пройдет реабилитацию.

Пьяный солист группы «Три дня дождя» сорвал концерт в Екатеринбурге
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#Марина Шорина#Екатеринбург#Фестиваль#Музыканты#Рок-концерт#Рок-группа#Рок-музыка#Общество
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