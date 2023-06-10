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Свердловскую область свяжут с Пермским краем и Башкирией веломаршрутом

10 июня 2023, 10:48
Фото: 1MI
Веломаршрут могут проложить через Свердловскую область, Башкирию и Пермский край. От Екатеринбурга он будет идти в двух направлениях.

Так, дорожка пойдет на юго-запад в сторону Красноуфимска и далее в Башкирию и от туркластера «Гора Белая» в Пермский край, передает департамент информполитики региона. Инициатива обсуждалась с властями, общественниками, создателями проекта VeloRussia.

Делается маршрут для открытия сквозного турпотока через кластеры «Гора Белая» и «Большая Сысерть». Они соответствуют интересам туристов с велосипедами, ведь там есть места для размещения, кемпинги и глэмпинги.

В прошлом году двое жителей Нижнего Тагила пожаловались на пенсионерок, толкали их за езду по велодорожке. Женщины посчитали, что парни мешают их прогулке.

Пенсионерки растолкали самокатчиков на велодорожке на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле
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#Марина Шорина#Велодорожка#Башкирия#Пермский край#Свердловская область#Велосипед#Туристы#Общество
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