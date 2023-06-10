Свердловскую область свяжут с Пермским краем и Башкирией веломаршрутом

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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Updated Сегодня, 10:50
Так, дорожка пойдет на юго-запад в сторону Красноуфимска и далее в Башкирию и от туркластера «Гора Белая» в Пермский край, передает департамент информполитики региона. Инициатива обсуждалась с властями, общественниками, создателями проекта VeloRussia.
Делается маршрут для открытия сквозного турпотока через кластеры «Гора Белая» и «Большая Сысерть». Они соответствуют интересам туристов с велосипедами, ведь там есть места для размещения, кемпинги и глэмпинги.
В прошлом году двое жителей Нижнего Тагила пожаловались на пенсионерок, толкали их за езду по велодорожке. Женщины посчитали, что парни мешают их прогулке.