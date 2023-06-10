В Екатеринбурге стало меньше кровопийц

Прошлым летом огромное количество комаров залетали в окна жителей села Ставропольского края. Они заполонили щели в окнах, покрыли все подоконники, москитные сетки и внешние стены домов. В то время их никто не травил, а сами «кровопийцы» едва не доводили до смерти животных.