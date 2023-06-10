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В Екатеринбурге стало меньше кровопийц

10 июня 2023, 05:33
Фото: tagilcity.ru

Жителей Екатеринбурга стали реже кусать комары. Почему

В Екатеринбурге стало меньше комаров. Местные жители обратили внимание на то, что их стали реже кусать.

Научный сотрудник УрО РАН, доктор биологических наук Василий Пономарев пояснил, что их нет уже два года. Якобы весной стоит очень сухая погода, а комары живут на воде, передает Е1.

Екатеринбуржцев успокоили, что как только пройдут дожди, насекомые снова будут летать. Природа ни капли не страдает из-за их временного отсутствия. В этом году из-за теплой весны комары проснулись раньше обычного.

Прошлым летом огромное количество комаров залетали в окна жителей села Ставропольского края. Они заполонили щели в окнах, покрыли все подоконники, москитные сетки и внешние стены домов. В то время их никто не травил, а сами «кровопийцы» едва не доводили до смерти животных.

Полчища комаров атаковали жителей села Ставропольского края
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#Марина Шорина#Комары#Ученый#Екатеринбург#Природа
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