В Екатеринбурге стало меньше кровопийц

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Научный сотрудник УрО РАН, доктор биологических наук Василий Пономарев пояснил, что их нет уже два года. Якобы весной стоит очень сухая погода, а комары живут на воде, передает Е1.
Екатеринбуржцев успокоили, что как только пройдут дожди, насекомые снова будут летать. Природа ни капли не страдает из-за их временного отсутствия. В этом году из-за теплой весны комары проснулись раньше обычного.
Прошлым летом огромное количество комаров залетали в окна жителей села Ставропольского края. Они заполонили щели в окнах, покрыли все подоконники, москитные сетки и внешние стены домов. В то время их никто не травил, а сами «кровопийцы» едва не доводили до смерти животных.