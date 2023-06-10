tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Изображение материала

В Свердловской области сохраняется высокая пожароопасность

10 июня 2023, 12:39
Фото: 1MI
В Свердловской области сообщили о сохранении чрезвычайной пожарной опасности. Экстренное предупреждение распространяется на период с 11 по 13 июня.

Так, в регионе установлен 5 класс горимости леса, 13 июня местами на севере области ожидается высокая пожарная опасность. Проявляться это будет в пламени, тепловых потоках, помутнении воздуха, опасном дыму.

Для недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций лучше очищать территории в полосе отвода автомобильных и железнодорожных дорог, привести в готовность резервную пожарную технику, в местах въезда в лес организовать контрольно-пропускные пункты.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области локализовали все природные пожары. Непотушенными остались лишь два возгорания.

Почти все лесные пожары потушены в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Частично ослаблен противопожарный режим в Свердловской областиНазвана главная причина лесных пожаров в РоссииЗа сутки потушены десятки лесных пожаров в Свердловской области
#Марина Шорина#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Природа#Пожар#Свердловская область
Подпишитесь
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
Вчера, 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
Вчера, 10:36
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:38
Пьяный нарушитель противопожарного режима представился чиновником из Нижнего Тагила
Вчера, 15:58
Заморозки с минусовыми температурами ожидаются в Свердловской области
Вчера, 05:52
После отравления 22 человек доставку «Ебидоеби» в Екатеринбурге закрыл суд
Вчера, 14:37