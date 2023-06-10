В Свердловской области сохраняется высокая пожароопасность

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Так, в регионе установлен 5 класс горимости леса, 13 июня местами на севере области ожидается высокая пожарная опасность. Проявляться это будет в пламени, тепловых потоках, помутнении воздуха, опасном дыму.
Для недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций лучше очищать территории в полосе отвода автомобильных и железнодорожных дорог, привести в готовность резервную пожарную технику, в местах въезда в лес организовать контрольно-пропускные пункты.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области локализовали все природные пожары. Непотушенными остались лишь два возгорания.