Без воды из-за обмеления водохранилища могут остаться жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Для решения этой проблемы Челябинская область может предоставить свой резервный трубопровод. Однако там в этой сфере дела также плохи, сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о Верхнемакаровском водохранилище. Уровень воды там отступил на 30 метров от обычной береговой линии. Теперь на дне здесь можно обнаружить лишь иловые поля. А на солнце были замечены трупы рыб.
Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков побывал на месте событий и сообщил, что лучше всего масштабы бедствия видно с высоты — зеркало водоема усыпано зелеными островками.
Председатель окружной гильдии экологов Евгений Тюльканов отметил, что кризис произошел около 10 лет назад и он критичен. Уровень воды продолжает падать. А воды требуется все больше — как для потребления местными жителями, так и для нужд предприятий.
При продолжении обмеления Екатеринбург уже через несколько месяцев мог бы остаться без воды. Однако на крайний случай в Свердловской области имеется резервный Долгобродский канал — с его помощью из реки Уфы в реку Миасс можно будет ежегодно перебрасывать до 120 миллионов кубометров воды.