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Без воды из-за обмеления водохранилища могут остаться жители Екатеринбурга

11 июня 2023, 07:56
Фото: 1MI

Обмеление водохранилища грозит жителям Екатеринбурга

В Екатеринбурге местные жители могут остаться без воды. Причина — обмеление водохранилища, которое обеспечивает водой уральскую столицу.

Для решения этой проблемы Челябинская область может предоставить свой резервный трубопровод. Однако там в этой сфере дела также плохи, сообщает «РЕН ТВ».

Речь идет о Верхнемакаровском водохранилище. Уровень воды там отступил на 30 метров от обычной береговой линии. Теперь на дне здесь можно обнаружить лишь иловые поля. А на солнце были замечены трупы рыб.

Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков побывал на месте событий и сообщил, что лучше всего масштабы бедствия видно с высоты — зеркало водоема усыпано зелеными островками.

Председатель окружной гильдии экологов Евгений Тюльканов отметил, что кризис произошел около 10 лет назад и он критичен. Уровень воды продолжает падать. А воды требуется все больше — как для потребления местными жителями, так и для нужд предприятий.

При продолжении обмеления Екатеринбург уже через несколько месяцев мог бы остаться без воды. Однако на крайний случай в Свердловской области имеется резервный Долгобродский канал — с его помощью из реки Уфы в реку Миасс можно будет ежегодно перебрасывать до 120 миллионов кубометров воды.

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#Елена Озерова#Обмеление#Водоем#Река#Экология#Екатеринбург#Свердловская область
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