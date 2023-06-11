Без воды из-за обмеления водохранилища могут остаться жители Екатеринбурга

При продолжении обмеления Екатеринбург уже через несколько месяцев мог бы остаться без воды. Однако на крайний случай в Свердловской области имеется резервный Долгобродский канал — с его помощью из реки Уфы в реку Миасс можно будет ежегодно перебрасывать до 120 миллионов кубометров воды.