Фонтан забил на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Судя по кадрам с мест событий, из асфальта буквально хлынул фонтан. Об этом рассказало общественное движение «Тагил без ям». Это произошло 9 июня в вечернее время.
Видно, что по проспекту в непосредственной близости к месту коммунальной аварии продолжают двигаться автомобили.
Сам же «фонтан» наблюдается в той части дороги, которая расположена рядом с тротуаром вблизи с одним из трехэтажных домов. Видеоролик снял один из автомобилистов.
В комментариях к видеоролику некоторые тагильчане стали, в том числе, шутить. Кто-то написал, что это «открытие нового фонтана в городе», а кто-то, что на месте можно «ополостнуть» машину, не прибегая к услугам автомойки. В тоже время некоторые жители нашли в этом причины отсутствия воды в некоторых районах.