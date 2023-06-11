Фонтан забил на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

В комментариях к видеоролику некоторые тагильчане стали, в том числе, шутить. Кто-то написал, что это «открытие нового фонтана в городе», а кто-то, что на месте можно «ополостнуть» машину, не прибегая к услугам автомойки. В тоже время некоторые жители нашли в этом причины отсутствия воды в некоторых районах.