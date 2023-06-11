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Фонтан забил на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

11 июня 2023, 09:39
Фото: 1MI
Коммунальная авария произошла на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Инцидент был заснят на видео.

Судя по кадрам с мест событий, из асфальта буквально хлынул фонтан. Об этом рассказало общественное движение «Тагил без ям». Это произошло 9 июня в вечернее время.

Видно, что по проспекту в непосредственной близости к месту коммунальной аварии продолжают двигаться автомобили.

Сам же «фонтан» наблюдается в той части дороги, которая расположена рядом с тротуаром вблизи с одним из трехэтажных домов. Видеоролик снял один из автомобилистов.

В комментариях к видеоролику некоторые тагильчане стали, в том числе, шутить. Кто-то написал, что это «открытие нового фонтана в городе», а кто-то, что на месте можно «ополостнуть» машину, не прибегая к услугам автомойки. В тоже время некоторые жители нашли в этом причины отсутствия воды в некоторых районах.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Асфальт#Коммунальная авария#Фонтан#Дорога#Проспект Мира#Происшествия#Эксклюзив
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