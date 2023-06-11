tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Изображение материала

Лесовоз сгорел на ходу под Нижней Турой

11 июня 2023, 11:38
Фото: 1MI
Под Нижней Турой на Серовском тракте во время движения сгорел лесовоз. Это произошло на 233 км автотрассы примерно в 12:00 в пятницу, 9 июня.

Отмечается, что КАМАЗ передвигался без груза, пишет «Инцидент Нижний Тагил». Очевидцы вызвали спасателей.

В службу спасения позвонили, но они, наверное, не успеют. Ужас конечно, — сказала свидетельница событий на видео.

В МЧС отметили, что площадь воспламенения составила 2 квадратных метра, при этом кабина грузовика выгорела до тла. Для тушения пожара привлекались две единицы пожарной техники и девять человек спасателей. Они оперативно выполнили свою работу, поэтому пламя было потушено за несколько минут.

Причины возникновения пожара пока не называются. Отмечается, что сами по себе лесовозы очень важны в лесной промышленности. Пожары на них представляют угрозу для окружающей среды и требуют оперативного реагирования.

Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле удалось потушить крупные пожары с помощью волонтеровПочти все лесные пожары потушены в Свердловской областиТрупы двух женщин найдены после пожара в банном комплексе Каменска-Уральского
#Елена Озерова#Пожар#Возгорание#КАМАЗ#Трасса#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:38
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
9 июня 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Пьяная мать без прав с детьми насмерть сбила мужчину в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:31
Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области
Сегодня, 06:30
Житель Нижнего Тагила попался на незаконной сдаче в аренду квартиры
Сегодня, 09:10