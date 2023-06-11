Лесовоз сгорел на ходу под Нижней Турой

В МЧС отметили, что площадь воспламенения составила 2 квадратных метра, при этом кабина грузовика выгорела до тла. Для тушения пожара привлекались две единицы пожарной техники и девять человек спасателей. Они оперативно выполнили свою работу, поэтому пламя было потушено за несколько минут.