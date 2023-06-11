Лесовоз сгорел на ходу под Нижней Турой

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Отмечается, что КАМАЗ передвигался без груза, пишет «Инцидент Нижний Тагил». Очевидцы вызвали спасателей.
В службу спасения позвонили, но они, наверное, не успеют. Ужас конечно, — сказала свидетельница событий на видео.
В МЧС отметили, что площадь воспламенения составила 2 квадратных метра, при этом кабина грузовика выгорела до тла. Для тушения пожара привлекались две единицы пожарной техники и девять человек спасателей. Они оперативно выполнили свою работу, поэтому пламя было потушено за несколько минут.
Причины возникновения пожара пока не называются. Отмечается, что сами по себе лесовозы очень важны в лесной промышленности. Пожары на них представляют угрозу для окружающей среды и требуют оперативного реагирования.