Норовирусом заболели отравившиеся в столовой в Верхней Пышме дети

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Заболевшие — дети из разных учебных учреждений. В эту школу на обед они пришли из лагерей. Первые симптомы отравления появились у ребят еще 7 июня.
Среди отравившихся ребята из школы №4, спортшколы «Велогор», Детской школы искусств, школы №33. Организатором питания выступал МБУ «Комбинат детского питания».
Среди заболевших десять детей и один вожатый. Носительство норовирусов 2 генотипа установлено у пяти работников столовой. Также в пищеблоке были зафиксированы нарушения санитарных норм.
Здесь не соблюдалось товарное соседство, продукты в холодильнике лежали неправильно, нарушался процесс приготовления блюд, не соблюдалась личная гигиена персонала, дезрежим. Также были найдены и другие нарушения.
К тому же, раздача блюд доверяласб вожатым, которые не проходили медицинских обследований для работы с едой.
Проверяющие взяли пробы еды и воды, а также материалы заболевших сотрудников для дальнейшей проверки.
МБУ «КДП» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Возбудителей заболевания отстранили от работы, а столовую временно закрыли. Протокол по ст. 6.6 КоАП РФ будет направлен в суд.