Норовирусом заболели отравившиеся в столовой в Верхней Пышме дети

Здесь не соблюдалось товарное соседство, продукты в холодильнике лежали неправильно, нарушался процесс приготовления блюд, не соблюдалась личная гигиена персонала, дезрежим. Также были найдены и другие нарушения.



К тому же, раздача блюд доверяласб вожатым, которые не проходили медицинских обследований для работы с едой.