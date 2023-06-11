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Норовирусом заболели отравившиеся в столовой в Верхней Пышме дети

11 июня 2023, 06:04
Фото: 1MI
Дети, которые поели в столовой школы №33 в Верхней Пышме, заболели норовирусной инфекцией. В Роспотребнадзоре проводят расследование.

Заболевшие — дети из разных учебных учреждений. В эту школу на обед они пришли из лагерей. Первые симптомы отравления появились у ребят еще 7 июня.

Среди отравившихся ребята из школы №4, спортшколы «Велогор», Детской школы искусств, школы №33. Организатором питания выступал МБУ «Комбинат детского питания».

Среди заболевших десять детей и один вожатый. Носительство норовирусов 2 генотипа установлено у пяти работников столовой. Также в пищеблоке были зафиксированы нарушения санитарных норм.

Здесь не соблюдалось товарное соседство, продукты в холодильнике лежали неправильно, нарушался процесс приготовления блюд, не соблюдалась личная гигиена персонала, дезрежим. Также были найдены и другие нарушения.

К тому же, раздача блюд доверяласб вожатым, которые не проходили медицинских обследований для работы с едой.

Проверяющие взяли пробы еды и воды, а также материалы заболевших сотрудников для дальнейшей проверки.

МБУ «КДП» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Возбудителей заболевания отстранили от работы, а столовую временно закрыли. Протокол по ст. 6.6 КоАП РФ будет направлен в суд.

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#Елена Озерова#Дети#Норовирус#Отравление#Столовая#Происшествия#Свердловская область
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