Подросток-велосипедист попал под колеса авто в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Предварительно известно, что водитель автомобиля Toyota ехал по улице 8 Марта со стороны улицы Щорса в сторону улицы Циолковского. Там он сбил ребенка-велосипедиста, который проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
14-летний подросток получил ушибы головы. Его отвезли в больницу, осмотрели и отпустили домой.
Полицейские в это же время выяснили, что за рулем иномарки находился 33-летний мужчина, он 15 лет водит машину и ранее не привлекался к ответственности за какие-либо дорожные нарушения.
В Госавтоинспекции попросили жителей ответственнее подходить к соблюдению ПДД. В частности, при пересечении проезжей части на велосипеде, необходимо с него слезть.