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Подросток-велосипедист попал под колеса авто в Екатеринбурге

11 июня 2023, 10:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге подросток ехал на велосипеде и стал участником ДТП. Это случилось 11 июня в 10:30 на улице 8 Марта, д. 188.

Предварительно известно, что водитель автомобиля Toyota ехал по улице 8 Марта со стороны улицы Щорса в сторону улицы Циолковского. Там он сбил ребенка-велосипедиста, который проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

14-летний подросток получил ушибы головы. Его отвезли в больницу, осмотрели и отпустили домой.

Полицейские в это же время выяснили, что за рулем иномарки находился 33-летний мужчина, он 15 лет водит машину и ранее не привлекался к ответственности за какие-либо дорожные нарушения.

В Госавтоинспекции попросили жителей ответственнее подходить к соблюдению ПДД. В частности, при пересечении проезжей части на велосипеде, необходимо с него слезть.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Велосипед#ДТП#Авария#Происшествия
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