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После смерти журналистки из Тагила в действиях врачей нашли нарушения

11 июня 2023, 08:02
Фото: Страница во "ВКонтакте" Екатерины Евлашиной
В Нижнем Тагиле в действиях врачей, которые лечили журналистку Екатерину Евлашину, нашли нарушения. Девушка скончалась в первой городской больнице 25 марта.

Ошибки в работе медиков нашла страховая компания. Ответ от компании «Согаз» получила юрист Юлия Липинская, сообщает Е1. По ее данным, нарушения найдены по профилям «скорая помощь» и «хирургия», а не выявлены по профилю «реаниматология и анестезиология».

По словам юриста, нарушения были очевидцы. Это касается даже того, что девушке был поставлен неверный диагноз. Это подтверждено результатами вскрытия.

Она отметила, что Екатерине поставили диагноз: двустороннюю нижнедолевую пневмонию, но у нее была язва.

Напомним, что 23 марта у журналистки заболел живот и ей вызвали скорую помощь. Ей сделали укол, после чего медики уехали. 25-го числа ей стало хуже, и она сама приехала в больницу. Спустя пару часов она скончалась.

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