После смерти журналистки из Тагила в действиях врачей нашли нарушения

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Ошибки в работе медиков нашла страховая компания. Ответ от компании «Согаз» получила юрист Юлия Липинская, сообщает Е1. По ее данным, нарушения найдены по профилям «скорая помощь» и «хирургия», а не выявлены по профилю «реаниматология и анестезиология».
По словам юриста, нарушения были очевидцы. Это касается даже того, что девушке был поставлен неверный диагноз. Это подтверждено результатами вскрытия.
Она отметила, что Екатерине поставили диагноз: двустороннюю нижнедолевую пневмонию, но у нее была язва.
Напомним, что 23 марта у журналистки заболел живот и ей вызвали скорую помощь. Ей сделали укол, после чего медики уехали. 25-го числа ей стало хуже, и она сама приехала в больницу. Спустя пару часов она скончалась.