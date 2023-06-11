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Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области

11 июня 2023, 06:30
Фото: 1MI
Из-за ударов молний на Среднем Урале разгорелись пожары. Их общая площадь по состоянию на вечернее время 10 июня составила 1145,5 гектаров.

Из-за гроз произошло четыре из пяти возгораний, действующих в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики.

Пожарные работают над тушение возгораний в Ивдельском городском округе (1,5 гектара), Пышминском городском округе (46 гектаров), Сосьвинском городском округе (340 га) и Камышловском муниципальном районе (780 гектаров).

С пламенем сражается порядка ста спасателей и 50 единиц спецтехники.

Почти все лесные пожары потушены в Свердловской области
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#Елена Озерова#Пожар#Возгорания#Пожарные#Спасатели#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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