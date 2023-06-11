Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Из-за гроз произошло четыре из пяти возгораний, действующих в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики.
Пожарные работают над тушение возгораний в Ивдельском городском округе (1,5 гектара), Пышминском городском округе (46 гектаров), Сосьвинском городском округе (340 га) и Камышловском муниципальном районе (780 гектаров).
С пламенем сражается порядка ста спасателей и 50 единиц спецтехники.