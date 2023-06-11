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Ребенок чуть не травмировался на разрушенной вандалами горке в Нижнем Тагиле

11 июня 2023, 09:22
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В Нижем Тагиле неизвестные злоумышленники испортили благоустроенные площадки в парке Металлургов. В том числе они испортили детскую горку. Там чуть не травмировался ребенок.

О произошедшем рассказала семья тагильчан. Они пришли в парк прогуляться с ребенком, и увидела разрушения, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Более того, то-за разрушений на горке, ребенок оступился и провалился вниз. Девочка успела вовремя зацепиться руками за горку, поэтому травмирования удалось избежать.

Мы осмотрели конструкцию и заметили, что внутри была сломана одна из основных напольных реек. Можем лишь предположить, что это сделали вандалы, — отметили родители девочки.

Придя сюда же через пару дней, они обратили внимание, что горка находится в том же состоянии. По словам тагильчан, на этом месте также провалился еще один ребенок, который получил ушибы.

Также они обратили внимание на фонтан в парке. По словам тагильчан, там плавает много мусора.

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#Детская площадка#Вандалы#Горка#Ребенок#Фонтан#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Елена Озерова
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