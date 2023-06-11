Ребенок чуть не травмировался на разрушенной вандалами горке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
О произошедшем рассказала семья тагильчан. Они пришли в парк прогуляться с ребенком, и увидела разрушения, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Более того, то-за разрушений на горке, ребенок оступился и провалился вниз. Девочка успела вовремя зацепиться руками за горку, поэтому травмирования удалось избежать.
Мы осмотрели конструкцию и заметили, что внутри была сломана одна из основных напольных реек. Можем лишь предположить, что это сделали вандалы, — отметили родители девочки.
Придя сюда же через пару дней, они обратили внимание, что горка находится в том же состоянии. По словам тагильчан, на этом месте также провалился еще один ребенок, который получил ушибы.
Также они обратили внимание на фонтан в парке. По словам тагильчан, там плавает много мусора.