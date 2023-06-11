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Жара и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

11 июня 2023, 08:13
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на рабочей неделе будет жарко и ветрено. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов, а ветер усилится до 11 метров в секунду.

В понедельник, 12 июня, ожидается +13 градусов тепла и ветер, достигающий 10 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

Во вторник температура воздуха нагреется до +21 градуса. Будет такой же ветер. 14 июня обещает стать самым теплым днем на предстоящей неделе — воздух нагреется до +24 градусов.

В четверг и пятницу не будет теплее 22 градусов, а в субботу и воскресенье станет прохладнее — до 20 градусов. Также снизится ветер — до 5 метров в секунду.

#Елена Озерова#Погода#Синоптики#Ветер#Жара#Природа#Нижний Тагил#Эксклюзив
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