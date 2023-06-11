Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В понедельник, 12 июня, ожидается +13 градусов тепла и ветер, достигающий 10 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
Во вторник температура воздуха нагреется до +21 градуса. Будет такой же ветер. 14 июня обещает стать самым теплым днем на предстоящей неделе — воздух нагреется до +24 градусов.
В четверг и пятницу не будет теплее 22 градусов, а в субботу и воскресенье станет прохладнее — до 20 градусов. Также снизится ветер — до 5 метров в секунду.