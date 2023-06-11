Житель Нижнего Тагила попался на незаконной сдаче в аренду квартиры

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Все это стало известно комиссии, состоящей из специалистов управления ЖКХ Нижнего Тагила.
Эту информацию они намерены передать в налоговую инспекцию. Собственнику квартиры грозит штраф, сообщает управление жилищного и коммунального хозяйства.
Отмечается, что такие случаи не редки — собственники жилья пускают в квартиры квартирантов и не заключают с ними договоров. Таким образом они нарушают закон и не платят необходимые налоги.
В инспекции отметили, что, если тагильчанам известно о подобных случаях, сообщить о них можно на горячую линию по телефону 47-10-57, либо в свою управляющую компанию.