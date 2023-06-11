tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Изображение материала

Житель Нижнего Тагила попался на незаконной сдаче в аренду квартиры

11 июня 2023, 09:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле местный житель незаконно сдал свою квартиру в аренду — он не заключил с квартирантами соответствующего договора.

Все это стало известно комиссии, состоящей из специалистов управления ЖКХ Нижнего Тагила.

Эту информацию они намерены передать в налоговую инспекцию. Собственнику квартиры грозит штраф, сообщает управление жилищного и коммунального хозяйства.

Отмечается, что такие случаи не редки — собственники жилья пускают в квартиры квартирантов и не заключают с ними договоров. Таким образом они нарушают закон и не платят необходимые налоги.

В инспекции отметили, что, если тагильчанам известно о подобных случаях, сообщить о них можно на горячую линию по телефону 47-10-57, либо в свою управляющую компанию.

Нижний Тагил вошел в топ-10 по окупаемости однокомнатных квартир при сдаче в аренду
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила взял в аренду пылесос и продал егоАналитики: стоимость аренды жилья в России в 2023 году будет снижаться
#Нижний Тагил#Аренда#Договор#Налоговая#Квартира#Общество#Елена Озерова
Подпишитесь
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:38
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
9 июня 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Пьяная мать без прав с детьми насмерть сбила мужчину в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:31
Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области
Сегодня, 06:30