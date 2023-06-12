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Езду на электросамокатах запретили на улицах Нижнего Тагила

12 июня 2023, 08:21
Фото: 1MI

Езда на электросамокатах запрещена на трех улицах Нижнего Тагила

На трех городских пространствах в Нижнем Тагиле запретили кататься на электросамокатах.

Это три оживленные общественные пространства — набережные «Тагильская лагуна» и «Тагильская лагуна-2», а также площади Славы, сообщают «Все новости». Там появились соответствующие знаки. Однако некоторые любители самокатов продолжают там ездить, но за это им грозят штрафы.

Решение об ограничении передвижения в этих зонах в ГИБДД решили, проанализировать статистику аварийности. Кататься там нельзя не только на электросамокатах, но и гироскутерах, сигвеях и моноколесах.

Отмечается, что с начала лета в городе пострадали двое несовершеннолетних любителя самокатов. Они упали на тротуар, резко затормозив, и получили травмы.

Известно, что на обычные самокаты без мотора и велосипеды запрет не действует.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Самокаты#Ограничения#ГИБДД#Общественные пространства#Дорожные знаки#Транспорт
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