Езду на электросамокатах запретили на улицах Нижнего Тагила

Это три оживленные общественные пространства — набережные «Тагильская лагуна» и «Тагильская лагуна-2», а также площади Славы, сообщают «Все новости». Там появились соответствующие знаки. Однако некоторые любители самокатов продолжают там ездить, но за это им грозят штрафы.