Езду на электросамокатах запретили на улицах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Это три оживленные общественные пространства — набережные «Тагильская лагуна» и «Тагильская лагуна-2», а также площади Славы, сообщают «Все новости». Там появились соответствующие знаки. Однако некоторые любители самокатов продолжают там ездить, но за это им грозят штрафы.
Решение об ограничении передвижения в этих зонах в ГИБДД решили, проанализировать статистику аварийности. Кататься там нельзя не только на электросамокатах, но и гироскутерах, сигвеях и моноколесах.
Отмечается, что с начала лета в городе пострадали двое несовершеннолетних любителя самокатов. Они упали на тротуар, резко затормозив, и получили травмы.
Известно, что на обычные самокаты без мотора и велосипеды запрет не действует.