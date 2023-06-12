Мертвый котенок найден около подъезда в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Котенка нашли две молодые женщины, которые стояли возле подъезда. В какой-то момент подруги заметили порванную картонную коробку, перевязанную белыми лентами.
Подойдя ближе, они увидели накрытое темной тканью тело котенка. Из-под накидки было видно его лапы, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в феврале 2023 года в Нижнем Тагиле женщина сунула котенка в мешок и отнесла его к мусорке. Ее заметила прохожая и заставила вытащить животное из пакета.