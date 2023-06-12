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Мертвый котенок найден около подъезда в Нижнем Тагиле

12 июня 2023, 11:29
Фото: Группа ВКонтакте "Инцидент Нижний Тагил"
Мертвый котенок был найден в коробке около подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле. Животное было обнаружено вечером 11 июня 2023 года.

Котенка нашли две молодые женщины, которые стояли возле подъезда. В какой-то момент подруги заметили порванную картонную коробку, перевязанную белыми лентами.

Фото: Группа ВКонтакте "Инцидент Нижний Тагил"

Подойдя ближе, они увидели накрытое темной тканью тело котенка. Из-под накидки было видно его лапы, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, в феврале 2023 года в Нижнем Тагиле женщина сунула котенка в мешок и отнесла его к мусорке. Ее заметила прохожая и заставила вытащить животное из пакета.

Пожилая женщина спрятала котенка в мешок и отнесла на мусорку в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Смерть#Котенок#Подъезд#Дом#Происшествия
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