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Мужчина мастурбировал в подъезде на глазах у ребенка в Нижнем Тагиле

12 июня 2023, 09:22
Фото: 1MI

На мастурбирующего мужчину пожаловались жители Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле жители дома на проспекте Строителей пожаловались на мужчину, который поселился в подъезде и был замечен за мастурбацией, а также за испражнениями в бутылки.

Соседи сняли происходящее на видео через глазок и пожаловались на нового «соседа» в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Все перечисленное происходит по адресу: проспект Строителей, дом 17. По словам жильцов, сосед справляет свои нужды в подъезде в бутылки с водой, которые предназначаются для уборки. Также он кричит о своей ненависти к России, угрожает убийством жильцам дома.

Очередное ЧП произошло 11 июня. Утром тагильчанка отправила дочь в магазин. Когда дочка открыла дверь, чтобы выйти из квартиры, то закричала. Мама прибежала и увидела, что «сосед» мастурбирует на лестничной клетке.

Женщина пожаловалась в дежурную часть, после чего мужчину задержали и отвезли в отделение. Соседку также опросили.

По словам женщины, их опрашивали трижды, при этом сообщив, что мужчине грозит лишь легкая административная статья за хулиганство. Что делать дальше жильцы не знают, так как такого соседства боятся.

В полиции TagilCity.ru рассказали, что проводят проверку.

По данному факту проводится проверка, по окончании которой сотрудники правоохранительных органов примут обоснованное решение, — отметили в МУ МВД «Нижнетагильское».
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