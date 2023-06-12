Мужчина мастурбировал в подъезде на глазах у ребенка в Нижнем Тагиле

Соседи сняли происходящее на видео через глазок и пожаловались на нового «соседа» в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».



Все перечисленное происходит по адресу: проспект Строителей, дом 17. По словам жильцов, сосед справляет свои нужды в подъезде в бутылки с водой, которые предназначаются для уборки. Также он кричит о своей ненависти к России, угрожает убийством жильцам дома.



Очередное ЧП произошло 11 июня. Утром тагильчанка отправила дочь в магазин. Когда дочка открыла дверь, чтобы выйти из квартиры, то закричала. Мама прибежала и увидела, что «сосед» мастурбирует на лестничной клетке.