Предстоящая рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет теплой и ветреной. В понедельник температура воздуха будет достигать +13 градусов, а порывы ветра прогнозируются до 10 метров в секунду. В среду, 14 июня, ожидается повышение температуры до +24 градусов. В конце недели температура снизится до +20 градусов, а порывы ветра до 5 метров в секунду.