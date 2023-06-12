Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Жильцы многоквартирного дома пожаловались на мужчину, который поселился в подъезде и мастурбирует на глазах у детей, а также справляет нужду в бутылки из-под воды. Мужчину отвезли в отделение полиции. Ему грозит административная ответственность за хулиганство.
Вечером 9 июня на проспекте Мира произошла коммунальная авария — «фонтан» воды хлынул из асфальта около тротуара. По предположению тагильчан, это могло произойти из-за отсутствия воды в некоторых районах города.
Предстоящая рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет теплой и ветреной. В понедельник температура воздуха будет достигать +13 градусов, а порывы ветра прогнозируются до 10 метров в секунду. В среду, 14 июня, ожидается повышение температуры до +24 градусов. В конце недели температура снизится до +20 градусов, а порывы ветра до 5 метров в секунду.
Прохожий спас пожилую 88-летнюю женщину, которая не могла найти свой дом. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые выяснили, что женщина живет рядом. Вскоре за пенсионеркой приехала внучка и забрала ее домой.
В администрации Нижнего Тагила решают проблему с организацией движения на улице Ломоносова около дома № 6. По словам местных жителей, в этом месте отсутствует парковка, движение во дворе небезопасное, а также создают неудобства грузовые машины, приезжающие с товаром для продуктовых магазинов.