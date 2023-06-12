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Published Сегодня, 12:43

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На проспекте Мира произошла коммунальная авария, а прохожий спас потерявшуюся бабушку

12 июня 2023, 12:43
Фото: 1MI
Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила за праздничные выходные 10–12 июня 2023 года.

Жильцы многоквартирного дома пожаловались на мужчину, который поселился в подъезде и мастурбирует на глазах у детей, а также справляет нужду в бутылки из-под воды. Мужчину отвезли в отделение полиции. Ему грозит административная ответственность за хулиганство.

Мужчина мастурбировал в подъезде на глазах у ребенка в Нижнем Тагиле
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Вечером 9 июня на проспекте Мира произошла коммунальная авария — «фонтан» воды хлынул из асфальта около тротуара. По предположению тагильчан, это могло произойти из-за отсутствия воды в некоторых районах города.

Фонтан забил на проспекте Мира в Нижнем Тагиле
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Предстоящая рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет теплой и ветреной. В понедельник температура воздуха будет достигать +13 градусов, а порывы ветра прогнозируются до 10 метров в секунду. В среду, 14 июня, ожидается повышение температуры до +24 градусов. В конце недели температура снизится до +20 градусов, а порывы ветра до 5 метров в секунду.

Жара и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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Прохожий спас пожилую 88-летнюю женщину, которая не могла найти свой дом. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые выяснили, что женщина живет рядом. Вскоре за пенсионеркой приехала внучка и забрала ее домой.

Прохожий спас потерявшуюся около дома бабушку в Нижнем Тагиле
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В администрации Нижнего Тагила решают проблему с организацией движения на улице Ломоносова около дома № 6. По словам местных жителей, в этом месте отсутствует парковка, движение во дворе небезопасное, а также создают неудобства грузовые машины, приезжающие с товаром для продуктовых магазинов.

Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Нижний Тагил#Инцидент#Дети#Полиция#Проверка#Общество
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Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
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