tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Изображение материала

Неизвестный снимал зеркала с автомобилей в Екатеринбурге

12 июня 2023, 11:04
Фото: Е1
Неизвестный мужчина в Екатеринбурге снял с нескольких автомобилей зеркала в жилом дворе. Инцидент произошел ночью 12 июня 2023 года.

По словам одного из пострадавших местных жителей, злоумышленник светил в окна иномарок, предположительно, мобильным телефоном или фонариком и забирал зеркала, пишет Е1.

Видео: Е1

Владельцы автомобилей, которым был нанесен ущерб, обратились с заявлением в полицию. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что полицейские проводят по факту инцидента проверку. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

Напомним, в апреле 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестные по ночам сливали бензин из автомобилей разных моделей.

Злоумышленники сливают бензин из автомобилей в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Неизвестные сливают по ночам бензин из автомобилей в Нижнем ТагилеЖенщина вырвала «дворники» у 11 автомобилей в Нижнем ТагилеНеизвестные разбили стекла автомобилей на ГГМ: разбирается тагильская полиция
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Полиция#Проверка#Автомобиль#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
10 июня 06:38
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
9 июня 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Пьяная мать без прав с детьми насмерть сбила мужчину в Нижнем Тагиле
10 июня 14:31
Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области
Вчера, 06:30
Житель Нижнего Тагила попался на незаконной сдаче в аренду квартиры
Вчера, 09:10