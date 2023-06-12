Неизвестный снимал зеркала с автомобилей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По словам одного из пострадавших местных жителей, злоумышленник светил в окна иномарок, предположительно, мобильным телефоном или фонариком и забирал зеркала, пишет Е1.
Владельцы автомобилей, которым был нанесен ущерб, обратились с заявлением в полицию. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что полицейские проводят по факту инцидента проверку. По ее итогам будет принято соответствующее решение.
Напомним, в апреле 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестные по ночам сливали бензин из автомобилей разных моделей.