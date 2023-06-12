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Пожар на 890 га потушен в Свердловской области

12 июня 2023, 08:05
Фото: 1MI

Крупный пожар потушен в Свердловской области

В Камышловском районе Свердловской области потушено крупное возгорание — его площадь составляла 890 гектаров.

За сутки в регионе площадь природных возгораний уменьшилась на 68%, сообщает департамент информационной политики региона. По состоянию на 11 июня она составила 368,3 гектара.

С воспламенением сражаются порядка 150 человек и около 30 единиц спецтехники. Воспламенения также были зафиксированы в Гаринском, Сосьвинском, Ивдельском, Пышминском городских округа и в Первоуральске.

При этом в регионе продолжает действовать высокий класс пожарной горимости (пятый). Он продолжит действовать как минимум до 13 июня. В такой период категорически запрещено разжигать костры, сжигать сухую траву и что0либо еще делать с открытым огнем на воздухе.

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#Елена Озерова#Пожар#Пожары#Спасатели#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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