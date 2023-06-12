Пожар на 890 га потушен в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
За сутки в регионе площадь природных возгораний уменьшилась на 68%, сообщает департамент информационной политики региона. По состоянию на 11 июня она составила 368,3 гектара.
С воспламенением сражаются порядка 150 человек и около 30 единиц спецтехники. Воспламенения также были зафиксированы в Гаринском, Сосьвинском, Ивдельском, Пышминском городских округа и в Первоуральске.
При этом в регионе продолжает действовать высокий класс пожарной горимости (пятый). Он продолжит действовать как минимум до 13 июня. В такой период категорически запрещено разжигать костры, сжигать сухую траву и что0либо еще делать с открытым огнем на воздухе.