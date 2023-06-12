Пожар на 890 га потушен в Свердловской области

При этом в регионе продолжает действовать высокий класс пожарной горимости (пятый). Он продолжит действовать как минимум до 13 июня. В такой период категорически запрещено разжигать костры, сжигать сухую траву и что0либо еще делать с открытым огнем на воздухе.