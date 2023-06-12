Шасси отказало у прилетевшего в Екатеринбург самолета

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Речь идет о воздушном судне Red Wings, который прилетел из турецкого курорта Антальи, пишет Ура.ру.
Отмечается, что такая проблема у лайнера возникла во время сруливания с летной полосы — отказал механизм управления передней стойкой шасси. В связи с возникшей проблемой судно пришлось буксировать на место стоянки.
После взлетную полосу осмотрели эксперты, никаких посторонних объектов они не нашли. Тревога не объявлялась, пассажиры не пострадали.