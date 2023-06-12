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Шасси отказало у прилетевшего в Екатеринбург самолета

12 июня 2023, 07:49
Фото: 1MI
У самолета, который прилетел из Турции в Екатеринбург, отказало шасси. Это произошло в аэропорту Кольцово 11 июня.

Речь идет о воздушном судне Red Wings, который прилетел из турецкого курорта Антальи, пишет Ура.ру.

Отмечается, что такая проблема у лайнера возникла во время сруливания с летной полосы — отказал механизм управления передней стойкой шасси. В связи с возникшей проблемой судно пришлось буксировать на место стоянки.

После взлетную полосу осмотрели эксперты, никаких посторонних объектов они не нашли. Тревога не объявлялась, пассажиры не пострадали.

В аэропорту Екатеринбурга пассажиры 2 часа ждали самолет до Антальи
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Кольцово#Самолет#Шасси#Турция#Аэропорт «Кольцово»#Происшествия
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