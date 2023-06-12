Соседи обвинили владельцев гостиницы в Екатеринбурге в избиении

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Драка случилась 10 июня, рассказала жительница дома. Как пишет Е1, соседи облагораживали свою территорию, в том числе установили забор с двумя воротами для машин и с двумя калитками.
Далее представители мини-отеля, как утверждает женщина, получили 30 ключей для постояльцев и удаленный доступ к управлению воротами. После этого они стали часто открывать ворота постояльцам и пешеходам. Соседи попросили их так не делать, потому что расходы за их использование лежат на собственниках.
10 июня один из жителей дома свновь сделал замечание представительнице отеля. Она для разборок пригласила мужа и сына. Когда они пришли, то стали искать мужчину, который сделал замечание, утверждает женщина
Другой мужчина в этот момент чинил машину во дворе. Когда его нашли, то спросили, где тот, кто наорал на хозяйку отеля. После этого, как утверждает женщина, жильца сильно ударили по голове.
После этого прибежал мужчина, инвалид, который разговаривал с хозяйкой гостиницы, он стал заступаться за побитого соседа, тогда, как утверждает женщин, досталось и ему — инвалида ударили головой о капот.
Побитые мужчины написали заявление в полицию и сняли побои. А инвалид еще и оказался в больнице — у него после случившегося отказала нога. В полиции проводят проверку.