Соседи обвинили владельцев гостиницы в Екатеринбурге в избиении

Далее представители мини-отеля, как утверждает женщина, получили 30 ключей для постояльцев и удаленный доступ к управлению воротами. После этого они стали часто открывать ворота постояльцам и пешеходам. Соседи попросили их так не делать, потому что расходы за их использование лежат на собственниках.