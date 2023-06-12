Труп мужчины был найден в жилом квартале в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Такую находку прохожие сделали 10 июня. По словам очевидцев, он пролежал на асфальте около дома №12 по улице Бобкова более двух часов, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Также по словам тагильчанки, на месте была и скорая помощь, и полиция, и они просто уехали, а мужчину никто не увез. Помимо этого, она добавила, что по кварталу ходят в том числе дети, которые уже видели труп.
Позднее мертвого мужчину увезли. А в полиции сказали, что она не имеет криминального характера.