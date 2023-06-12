Труп мужчины был найден в жилом квартале в Нижнем Тагиле

Также по словам тагильчанки, на месте была и скорая помощь, и полиция, и они просто уехали, а мужчину никто не увез. Помимо этого, она добавила, что по кварталу ходят в том числе дети, которые уже видели труп.



Позднее мертвого мужчину увезли. А в полиции сказали, что она не имеет криминального характера.