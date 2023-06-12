В Нижнем Тагиле прошло благотворительное представление для семей участников СВО

Благотворительное мероприятие в Нижнем Тагиле прошло по инициативе Российской государственной цирковой компании. 19 филиалов организации в других городах России также подготовят и представят благотворительные выступления артистов цирка для семей участников специальной военной операции, а также для членов семей мобилизованных граждан.