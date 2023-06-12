В Нижнем Тагиле прошло благотворительное представление для семей участников СВО

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Благотворительное мероприятие в Нижнем Тагиле прошло по инициативе Российской государственной цирковой компании. 19 филиалов организации в других городах России также подготовят и представят благотворительные выступления артистов цирка для семей участников специальной военной операции, а также для членов семей мобилизованных граждан.
Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский поздравил гостей и участников праздничного представления с Днем России и рассказал о значимости культурных мероприятий в стране.
Культура никогда не отделялась, от каких-то серьезных событий, которые происходили в нашей стране. Например, во время Великой Отечественной войны их было очень много. Сегодня все происходит точно так же. Мы не подводим наших бойцов, наших граждан, которые находятся на передовой специальной военной операции. Поэтому совсем недавно начались гастроли в Луганском цирке. А буквально вчера начались гастроли цирка «Шапито» в Мариуполе. Знаете, что жители сказали на цирковые гастроли? Они подходили и говорили: если к нам цирк приехал, значит, уже точно жизнь начала налаживаться. Я думаю, это самый важный показатель того, что мы всегда вместе, — отметил Руслан Марчевский.
Во время циркового представления на арене были задействованы не только сами артисты, но и зрители.
В Нижнем Тагиле осуществляется ряд мер по поддержке семей участников СВО. Помимо организации развлекательных мероприятий для детей военных, в городе также сформирован центр помощи семьям мобилизированных граждан «Мы вместе» и программы по оздоровлению детей. Юных тагильчан отправляют в загородные лагеря или предоставляют путевки в оздоровительные учреждения Черного моря.
Все заявки жителей города на путевки в детские лагеря приняты и место предоставлено каждому, кто захотел отправить ребенка на отдых, отметил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.
Сегодня День России, наверное, основной праздник для нашего государства и сегодня здесь собрались семьи тех ребят, которые являются участниками специальной военной операции, и нам, конечно же, видя глаза их родственников, хотелось бы сказать, конечно же слова благодарности за их терпение, за то, что они сегодня ждут. Я уверен на 100% процентов, что они дождутся своих отцов, дедов, братьев и сыновей, — добавил Валерий Суров.
Редакция TagilCity.ru пообщалась с гостями благотворительного мероприятия и узнала их мнение о подобных мерах поддержки семей участников специальной военной операции.
Нас уже не первый раз приглашают на подобные мероприятия. Мы были в цирке на новогоднем представлении, в Екатеринбург ездили. Там на губернаторскую елку младшего приглашали, а старшего — в ЭКСПО. Все эти мероприятия нам нравятся, с удовольствием их посещаем, — рассказала одна из гостей представления Юлия Горянина.