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Военного из Свердловской области вернули домой из плена в Украине

12 июня 2023, 08:38
Фото: 1MI
Накануне Дня России домой из украинского плена вернулся военнослужащий из Свердловской области.

О его возвращении рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Об этом стало известно 11 июня. Также она отметила, что всех возвращенных из плена перевозят в Медицинское учреждение для осмотра, медицинской помощи и реабилитации.

Благодарю Татьяну Николаевну Москалькову и всех, кто занимался кропотливой, сложной работой по возвращению наших ребят из плена. И будем ждать и верить, что такие весточки к нам придут еще обязательно, — добавила Татьяна Мерзлякова.

Отметим, что также 11 июня Минобороны России сообщило, что из украинского плена домой возвращены в общей сложности 94 военных из России. Как правило, более подробную информацию о бывших военнопленных не сообщают.

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#Елена Озерова#Плен#Военный#Возвращение#Общество#Операция на Украине#Татьяна Мерзлякова
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