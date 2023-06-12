Военного из Свердловской области вернули домой из плена в Украине

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
О его возвращении рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Об этом стало известно 11 июня. Также она отметила, что всех возвращенных из плена перевозят в Медицинское учреждение для осмотра, медицинской помощи и реабилитации.
Благодарю Татьяну Николаевну Москалькову и всех, кто занимался кропотливой, сложной работой по возвращению наших ребят из плена. И будем ждать и верить, что такие весточки к нам придут еще обязательно, — добавила Татьяна Мерзлякова.
Отметим, что также 11 июня Минобороны России сообщило, что из украинского плена домой возвращены в общей сложности 94 военных из России. Как правило, более подробную информацию о бывших военнопленных не сообщают.