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Женщина погибла в пожаре в саду под Нижним Тагилом

12 июня 2023, 10:25
Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО
Женщина погибла в пожаре, который вспыхнул в коллективном саду № 18 под Нижним Тагилом в ночь с 11 на 12 июня 2023 года. Также возгорание произошло в садовом товариществе «Долина».

Баня на садовом участке в СНТ «Долина» загорелась около 12 ночи. Хозяева затопили печь и ушли. Позднее, заметив возгорание из дома, они вызвали специалистов пожарной службы, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГГО.

Огонь повредил обшивку стен и перекрытие бани. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО

Предположительно, постройка могла загореться из-за неправильного устройства печи и дымохода. По факту инцидента проводится проверка.

Ещё один пожар вспыхнул в жилом частном доме в час ночи. Пожарных вызвали соседи. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили в доме погибшую хозяйку.

По предварительной версии, происшествие случилось вследствие неверного устройства печи. Сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара.

Напомним, 7 июня 2023 года в Первоуральске случился пожар в жилом доме. Семью, которая в этот момент спала, спас ребенок.

Семья в Первоуральске едва не сгорела заживо. Их спас ребенок
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