Женщина погибла в пожаре в саду под Нижним Тагилом

Женщина погибла в пожаре, который вспыхнул в коллективном саду № 18 под Нижним Тагилом в ночь с 11 на 12 июня 2023 года. Также возгорание произошло в садовом товариществе «Долина».

Баня на садовом участке в СНТ «Долина» загорелась около 12 ночи. Хозяева затопили печь и ушли. Позднее, заметив возгорание из дома, они вызвали специалистов пожарной службы, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГГО. Огонь повредил обшивку стен и перекрытие бани. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО Предположительно, постройка могла загореться из-за неправильного устройства печи и дымохода. По факту инцидента проводится проверка. Ещё один пожар вспыхнул в жилом частном доме в час ночи. Пожарных вызвали соседи. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили в доме погибшую хозяйку. По предварительной версии, происшествие случилось вследствие неверного устройства печи. Сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара. Напомним, 7 июня 2023 года в Первоуральске случился пожар в жилом доме. Семью, которая в этот момент спала, спас ребенок. Семья в Первоуральске едва не сгорела заживо. Их спас ребенок Узнать подробнее Читайте также: Мужчина погиб во время пожара в селе Свердловской области Пожар на 890 га потушен в Свердловской области Пожар вспыхнул в цехе Каменск-Уральского металлургического завода