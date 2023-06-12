Женщина погибла в пожаре в саду под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Баня на садовом участке в СНТ «Долина» загорелась около 12 ночи. Хозяева затопили печь и ушли. Позднее, заметив возгорание из дома, они вызвали специалистов пожарной службы, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности по Нижнему Тагилу и ГГО.
Огонь повредил обшивку стен и перекрытие бани. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Предположительно, постройка могла загореться из-за неправильного устройства печи и дымохода. По факту инцидента проводится проверка.
Ещё один пожар вспыхнул в жилом частном доме в час ночи. Пожарных вызвали соседи. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили в доме погибшую хозяйку.
По предварительной версии, происшествие случилось вследствие неверного устройства печи. Сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара.
Напомним, 7 июня 2023 года в Первоуральске случился пожар в жилом доме. Семью, которая в этот момент спала, спас ребенок.