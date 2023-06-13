10-летний ребенок пропал в лесу в поселке Свердловской области

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Рост мальчика — 155 сантиметров, телосложение среднее. Глаза серо-голубые, волосы на голове отсутствуют, сообщили в группе ВКонтакте «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область».
В момент исчезновения на ребенке были белая футболка, белая бейсболка, а также темно-синие штаны. Поисками пропавшего мальчика занимаются сотрудники отряда «Прорыв» и полицейские.
Напомним, 8 июня 2023 года в Екатеринбурге исчезла 15-летняя девочка-подросток, ушедшая из дома погулять.