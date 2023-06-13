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10-летний ребенок пропал в лесу в поселке Свердловской области

13 июня 2023, 16:47
Фото: 1MI
10-летний мальчик бесследно исчез в поселке Верхнее Дуброво в Свердловской области. Ребенок пропал 13 июня 2023 года.

Рост мальчика — 155 сантиметров, телосложение среднее. Глаза серо-голубые, волосы на голове отсутствуют, сообщили в группе ВКонтакте «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область».

Фото: Поисково-спасательный отряд "Прорыв"

В момент исчезновения на ребенке были белая футболка, белая бейсболка, а также темно-синие штаны. Поисками пропавшего мальчика занимаются сотрудники отряда «Прорыв» и полицейские.

Напомним, 8 июня 2023 года в Екатеринбурге исчезла 15-летняя девочка-подросток, ушедшая из дома погулять.

Ушла гулять и не вернулась: в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
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