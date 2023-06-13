42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Изначально женщине позвонил неизвестный ей человек. Он сказал, что является сотрудником банка, и что ему известно об оформлении на ее имя кредита, сообщили в региональной прокуратуре.
Чтобы обмануть выдуманных мошенников телефонный аферист предложил тагильчанке взять кредит, она согласилась. Полученные деньги — 600 тысяч рублей — она перевела ему.
Все произошло по следующей схеме — сперва женщина обналичила через банкомат 640 тысяч, а затем, подойдя к другому банкомату, совершила 42 операции перевода денег аферисту.
Только придя домой она поняла, что оказалась обманута. После этого женщина пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что за 5 месяцев этого года жители Нижнего Тагила перечислили аферистам свыше 107 миллионов рублей.