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42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила

13 июня 2023, 13:28
Фото: 1MI
Сотрудница частного охранного предприятия из Нижнего Тагила перевела на «безопасный счет банка» более 600 тысяч рублей. Пострадавшей 44 года, она обратилась в полицию.

Изначально женщине позвонил неизвестный ей человек. Он сказал, что является сотрудником банка, и что ему известно об оформлении на ее имя кредита, сообщили в региональной прокуратуре.

Чтобы обмануть выдуманных мошенников телефонный аферист предложил тагильчанке взять кредит, она согласилась. Полученные деньги — 600 тысяч рублей — она перевела ему.

Все произошло по следующей схеме — сперва женщина обналичила через банкомат 640 тысяч, а затем, подойдя к другому банкомату, совершила 42 операции перевода денег аферисту.

Только придя домой она поняла, что оказалась обманута. После этого женщина пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что за 5 месяцев этого года жители Нижнего Тагила перечислили аферистам свыше 107 миллионов рублей.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Мошенники#Деньги#Банкомат#Банк#Криминал
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