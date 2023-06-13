tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Изображение материала

Более полусотни школьников из Свердловской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов

13 июня 2023, 11:38
Фото: 1MI
50 выпускников школ в Свердловской области получили 100 баллов за госэкзамены. Первые в этом году прошли 26 мая. Школьники сдавали литературу, географию и химию.

При этом у более чем 700 учеников работы оценены в 80 баллов и более. В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что высокие показатели соответствуют целям и задачам нацпроекта «Образование».

По словам начальника отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального Минобразования Татьяны Умновой, больше всего стобалльников в Екатеринбурге. Там их насчитывается 30 человек. Остальные проживают в Верхней Пышме, Артемовском, Невьянске, Арамили, Карпинске, Серове, Краснотурьинске, Асбесте, Качканаре, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах.

В департаменте информполитики отметили, что все несогласные с результатами экзамена могут подать апелляцию 14 и 15 июня через личный кабинет выпускника. Следующие ЕГЭ по биологии и устную часть иностранного языка школьники будут сдавать 13 июня.

Как выпускникам Нижнего Тагила сдать ЕГЭ на высший балл
Узнать подробнее
#Касается каждого#Школа#Ученик#ЕГЭ#Экзамен#Общество#Свердловская область#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Сегодня, 07:03
Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила
Сегодня, 11:43
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе
Сегодня, 10:29
42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила
Сегодня, 13:28