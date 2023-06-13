Более полусотни школьников из Свердловской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
При этом у более чем 700 учеников работы оценены в 80 баллов и более. В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что высокие показатели соответствуют целям и задачам нацпроекта «Образование».
По словам начальника отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального Минобразования Татьяны Умновой, больше всего стобалльников в Екатеринбурге. Там их насчитывается 30 человек. Остальные проживают в Верхней Пышме, Артемовском, Невьянске, Арамили, Карпинске, Серове, Краснотурьинске, Асбесте, Качканаре, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах.
В департаменте информполитики отметили, что все несогласные с результатами экзамена могут подать апелляцию 14 и 15 июня через личный кабинет выпускника. Следующие ЕГЭ по биологии и устную часть иностранного языка школьники будут сдавать 13 июня.