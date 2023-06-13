Буцаев рассказал о перспективах сотрудничества с Вьетнамом в сфере обращения с ТКО

«С нашей стороны прозвучал ряд предложений. В частности, российские предприятия готовы обеспечить производство и поставку контейнеров с датчиками загрузки, веса и местоположения с перспективой локализации производства, поставку фандоматов», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Также он подчеркнул, что российская сторона может предложить вьетнамским коллегам поддержку в обеспечении отслеживания ТКО при помощи датчиков на мусоровозах и контейнерах и путем применения метода весового контроля; может поделиться с партнерами собственным опытом рекультивации полигонов и организации объектов ТКО. Буцаев выразил убежденность, что планы по сотрудничеству будут иметь дальнейшее развитие и помогут вьетнамским коллегам реформировать отрасль переработки ТКО с привлечением технологий из России.