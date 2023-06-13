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Буцаев рассказал о перспективах сотрудничества с Вьетнамом в сфере обращения с ТКО

13 июня 2023, 20:03
Фото: reo.ru
Использование российских технологий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами даст Вьетнаму возможность уменьшить размеры полигонного захоронения ТКО на 20%.

Подобные перспективы были озвучены во время рабочей встречи представителей Российского экологического оператора (РЭО) с делегатами Министерства природных ресурсов и экологии Вьетнама. В рамках встречи обсуждались вопросы обмена опытом в сфере обращения с ТКО и возможности осуществления совместных проектов, пишет gorod55.

«С нашей стороны прозвучал ряд предложений. В частности, российские предприятия готовы обеспечить производство и поставку контейнеров с датчиками загрузки, веса и местоположения с перспективой локализации производства, поставку фандоматов», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Также он подчеркнул, что российская сторона может предложить вьетнамским коллегам поддержку в обеспечении отслеживания ТКО при помощи датчиков на мусоровозах и контейнерах и путем применения метода весового контроля; может поделиться с партнерами собственным опытом рекультивации полигонов и организации объектов ТКО. Буцаев выразил убежденность, что планы по сотрудничеству будут иметь дальнейшее развитие и помогут вьетнамским коллегам реформировать отрасль переработки ТКО с привлечением технологий из России.

Отечественные производители и РЭО планируют реализовать российскую систему обращения с ТКО, учитывая климатические и другие особенности Вьетнама. Выбор данной системы требует применения автоматических комплексов сортировки отходов, линий производства топлива RDF, а также метода компостирования в бетонных ваннах. У РЭО широкий опыт создания комплексных объектов по утилизации ТКО с общей мощностью до миллиона тонн в год, что отвечает нуждам большинства крупных городов.

Большая часть твердых отходов может использоваться в качестве сырья при строительстве и обслуживании инфраструктуры городов (продукты компостирования), выпуске продукции со стабильным рыночным спросом (ВМР), производстве электроэнергии (RDF).

Пакет предложений РЭО по разработке и администрированию комплексной системы обращения с твердыми отходами во Вьетнаме объединяет аудит уже функционирующей системы обращения с ТКО; исследование нормативно-правовой базы в сфере обращения с ТКО; подготовку системы обращения с отходами, в том числе разработку поправок к действующему законодательству; составление цифровой схемы обращения с отходами; формирование механизмов финансирования отрасли обращения с ТКО; рекультивацию функционирующих объектов захоронения отходов (полигонов).

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