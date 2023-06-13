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Директор Березовского лесничества стал главой Уральской базы авиалесоохраны

13 июня 2023, 04:03
Фото: 1MI
На должность начальника Уральской базы авиалесоохраны назначен директор Березовского лесничества Александр Петров.

Назначение нового руководителя прошло в связи с недавним уходом с поста Романа Лежнина. Петров оставил свое прежнее место работы в лесничестве, рассказали в группе ВКонтакте «Березовский и окрестности».

С 13 июня 2023 года обязанности начальника Березовского лесничества станет выполнять Михаил Калгин.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что замминистра свердловского Минздрава Валентин Еремкин уходит в отставку. Причина ухода с должности неизвестна.

Замглавы свердловского Минздрава Валентин Еремкин уходит в отставку
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Назначение#Руководитель#Авиалесоохрана#Должность#Общество
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