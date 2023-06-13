Директор Березовского лесничества стал главой Уральской базы авиалесоохраны

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Назначение нового руководителя прошло в связи с недавним уходом с поста Романа Лежнина. Петров оставил свое прежнее место работы в лесничестве, рассказали в группе ВКонтакте «Березовский и окрестности».
С 13 июня 2023 года обязанности начальника Березовского лесничества станет выполнять Михаил Калгин.
Напомним, в мае 2023 года стало известно, что замминистра свердловского Минздрава Валентин Еремкин уходит в отставку. Причина ухода с должности неизвестна.