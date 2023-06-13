Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Тагильчанин был уволен из системы ФСИН за день до случившегося, пишет Ура.ру. В пресс-службе свердловского ГУФСИН рассказали, что 38-летний мужчина был сотрудником младшего звена управления. Он работал в колонии 1 год и 7 месяцев. 9 июня он был уволен.
Задержаны мужчины были на 484-м километре трассы М7 «Волга». Сотрудники ГИБДД решили проверить внедорожник Haval. Пока у водителя проверяли удостоверение, пассажир стал сильно нервничать, пишет Telegram-канал Shot.
Из-за этого силовики решили провести досмотр автомобиля. Когда они открыли багажник, то нашли 24 полимерных пакета. Их общая масса составила 7 килограмм. Впоследствии экспертиза доказала, что это были наркотические вещества. В частности — мефедрон. Его мужчины везли для продажи. В результате в отношении них возбуждено уголовное дело, пишут «Новые известия».