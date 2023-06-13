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Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе

13 июня 2023, 10:29
Фото: 1MI
Сотрудник исправительной колонии №12 Нижнего Тагила задержан вместе с другим служащим ГУФСИН на Пермской трассе.

Тагильчанин был уволен из системы ФСИН за день до случившегося, пишет Ура.ру. В пресс-службе свердловского ГУФСИН рассказали, что 38-летний мужчина был сотрудником младшего звена управления. Он работал в колонии 1 год и 7 месяцев. 9 июня он был уволен.

Задержаны мужчины были на 484-м километре трассы М7 «Волга». Сотрудники ГИБДД решили проверить внедорожник Haval. Пока у водителя проверяли удостоверение, пассажир стал сильно нервничать, пишет Telegram-канал Shot.

Из-за этого силовики решили провести досмотр автомобиля. Когда они открыли багажник, то нашли 24 полимерных пакета. Их общая масса составила 7 килограмм. Впоследствии экспертиза доказала, что это были наркотические вещества. В частности — мефедрон. Его мужчины везли для продажи. В результате в отношении них возбуждено уголовное дело, пишут «Новые известия».

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#Ирина Кирилова#Задержание#ГУФСИН#Колония#Наркотики#Уголовное дело#Криминал#Нижний Тагил#Свердловская область
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