Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе

Тагильчанин был уволен из системы ФСИН за день до случившегося, пишет Ура.ру. В пресс-службе свердловского ГУФСИН рассказали, что 38-летний мужчина был сотрудником младшего звена управления. Он работал в колонии 1 год и 7 месяцев. 9 июня он был уволен.