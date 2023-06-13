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Хозяева выброшенных животных будут платить штрафы до 30 тысяч

13 июня 2023, 15:32
Фото: 1MI
В КоАП введены поправки, согласно которым жителей России начнут штрафовать за выброшенных животных. Размер взысканий составит до 30 тысяч рублей.

Документ об изменениях в административном кодексе опубликован на сайте правовых актов РФ.

Так, за выброшенных домашних животных размер штрафа составит до 30 тысяч рублей, а за жестокое обращение с животными до 100 тысяч. А за обращение с животными, которое причинило ущерб их жизни или здоровью, сумма взыскания — до 200 тысяч рублей.

Напомним, 11 июня 2023 года в Нижнем Тагиле около подъезда жилого дома был найден мертвый котенок, лежавший в коробке.

Мертвый котенок найден около подъезда в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Животные#Жестокое обращение#Штрафы#Федеральный закон#Общество#Россия
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