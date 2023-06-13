Хозяева выброшенных животных будут платить штрафы до 30 тысяч

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Документ об изменениях в административном кодексе опубликован на сайте правовых актов РФ.
Так, за выброшенных домашних животных размер штрафа составит до 30 тысяч рублей, а за жестокое обращение с животными до 100 тысяч. А за обращение с животными, которое причинило ущерб их жизни или здоровью, сумма взыскания — до 200 тысяч рублей.
Напомним, 11 июня 2023 года в Нижнем Тагиле около подъезда жилого дома был найден мертвый котенок, лежавший в коробке.