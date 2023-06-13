Хозяева выброшенных животных будут платить штрафы до 30 тысяч

Так, за выброшенных домашних животных размер штрафа составит до 30 тысяч рублей, а за жестокое обращение с животными до 100 тысяч. А за обращение с животными, которое причинило ущерб их жизни или здоровью, сумма взыскания — до 200 тысяч рублей.