Несколько субботников по уборке мусора с берега водохранилища провели в мае жители поселка Черноисточинск и тагильчане. Два из них прошли на дамбе — земляном вале, где любят отдыхать туристы и рыбаки. По словам активиста Рамиля Хакимова, помимо мусора на берегах пруда существует еще одна проблема — бесхозные лодки. Брошенными они стали после запрета на использование моторного транспорта.