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Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода

13 июня 2023, 07:03
Фото: 1MI
В воздухе Нижнего Тагила на прошлой неделе норму превышал сероводород, на берегу Черноисточинского пруда активисты обнаружили множество бесхозных лодок, а в двух озерах Екатеринбурга повысилась кислотность воды. Главные экологические события в Нижнем Тагиле и регионе с 5 по 11 июня.

На минувшей неделе газоанализатор TagilCity.ru не ловил превышений вредных веществ во время замеров возле вокзала. По данным УГМС с 5 по 8 июня, в прошлый понедельник пост на Сухоложском поселке зафиксировал превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК. За остальные дни данные замеров ведомства пока не опубликованы.

Ночные и утренние выбросы зафиксированы в Нижнем Тагиле
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Несколько субботников по уборке мусора с берега водохранилища провели в мае жители поселка Черноисточинск и тагильчане. Два из них прошли на дамбе — земляном вале, где любят отдыхать туристы и рыбаки. По словам активиста Рамиля Хакимова, помимо мусора на берегах пруда существует еще одна проблема — бесхозные лодки. Брошенными они стали после запрета на использование моторного транспорта.

Местные жители и тагильчане провели субботники на дамбе в Черноисточинске
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Кислотная вода обнаружена в двух озерах Екатеринбурга — в парке Маяковского и на Шарташе. Доктор биологических наук Владимир Вершинин отметил, что естественный уровень кислотности в воде (pH) составляет 6,5-7, а 3 pH является высокой кислотностью, при которой обитатели водоемов не могут в них жить. По мнению специалиста, произошло это из-за стоков от металлургического производства.

Вода в двух озерах Екатеринбурга стала кислотной
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Из-за обмеления Верхнемакаровского водохранилища жители уральской столицы могут остаться без воды. Ее уровень в водоеме отступил от берега на 30 метров и продолжает падать. Теперь на поверхности водохранилища видны лишь иловые поля с мертвой рыбой. В случае критической ситуации Челябинская область может предоставить свой резервный трубопровод.

Без воды из-за обмеления водохранилища могут остаться жители Екатеринбурга
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#Анна Григорьева#Выбросы#Загрязнение#Вода#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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