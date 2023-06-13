Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На минувшей неделе газоанализатор TagilCity.ru не ловил превышений вредных веществ во время замеров возле вокзала. По данным УГМС с 5 по 8 июня, в прошлый понедельник пост на Сухоложском поселке зафиксировал превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК. За остальные дни данные замеров ведомства пока не опубликованы.
Несколько субботников по уборке мусора с берега водохранилища провели в мае жители поселка Черноисточинск и тагильчане. Два из них прошли на дамбе — земляном вале, где любят отдыхать туристы и рыбаки. По словам активиста Рамиля Хакимова, помимо мусора на берегах пруда существует еще одна проблема — бесхозные лодки. Брошенными они стали после запрета на использование моторного транспорта.
Кислотная вода обнаружена в двух озерах Екатеринбурга — в парке Маяковского и на Шарташе. Доктор биологических наук Владимир Вершинин отметил, что естественный уровень кислотности в воде (pH) составляет 6,5-7, а 3 pH является высокой кислотностью, при которой обитатели водоемов не могут в них жить. По мнению специалиста, произошло это из-за стоков от металлургического производства.
Из-за обмеления Верхнемакаровского водохранилища жители уральской столицы могут остаться без воды. Ее уровень в водоеме отступил от берега на 30 метров и продолжает падать. Теперь на поверхности водохранилища видны лишь иловые поля с мертвой рыбой. В случае критической ситуации Челябинская область может предоставить свой резервный трубопровод.