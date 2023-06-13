Известная пиарщица скончалась от онкологии в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
По словам подруги и коллеги Ксении, онкологию у пиарщицы выявили в январе 2023 года. Была проведена операция, также женщина проходила лечение. Последние дни она находилась в хосписе, пишет «КП-Екатеринбург».
Ксения сотрудничала со многими рок-коллективами, в том числе с «Мумий Тролль» и «Сансара». Также PR-менеджер занималась организацией фестиваля «Усадьба Jazz», театром «Провинциальные танцы», форумом «100+» и другими проектами.
Напомним, 25 марта 2023 года в Нижнем Тагиле скончалась журналистка Екатерина Евлашина. В действиях медиков были выявлены нарушения, в том числе девушке был поставлен неверный диагноз: у нее была язва, однако ей диагностировали двустороннюю пневмонию.