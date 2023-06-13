Известная пиарщица скончалась от онкологии в Екатеринбурге

Напомним, 25 марта 2023 года в Нижнем Тагиле скончалась журналистка Екатерина Евлашина. В действиях медиков были выявлены нарушения, в том числе девушке был поставлен неверный диагноз: у нее была язва, однако ей диагностировали двустороннюю пневмонию.