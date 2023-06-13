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Известная пиарщица скончалась от онкологии в Екатеринбурге

13 июня 2023, 05:41
Фото: Страница ВКонтакте Ксении Поль
Известная PR-менеджер Ксения Поль умерла от рака мозга в Екатеринбурге. Женщине было 48 лет.

По словам подруги и коллеги Ксении, онкологию у пиарщицы выявили в январе 2023 года. Была проведена операция, также женщина проходила лечение. Последние дни она находилась в хосписе, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото: Страница ВКонтакте Ксении Поль

Ксения сотрудничала со многими рок-коллективами, в том числе с «Мумий Тролль» и «Сансара». Также PR-менеджер занималась организацией фестиваля «Усадьба Jazz», театром «Провинциальные танцы», форумом «100+» и другими проектами.

Напомним, 25 марта 2023 года в Нижнем Тагиле скончалась журналистка Екатерина Евлашина. В действиях медиков были выявлены нарушения, в том числе девушке был поставлен неверный диагноз: у нее была язва, однако ей диагностировали двустороннюю пневмонию.

После смерти журналистки из Тагила в действиях врачей нашли нарушения
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#Екатеринбург#Свердловская область#Смерть#Происшествия#Пиарщица#Онкология#Болезнь#Елизавета Зиборова
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