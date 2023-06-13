«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу Свердловской области

Posted Вчера, 17:35
Published Вчера, 17:35
Modified Вчера, 18:01
Updated Вчера, 18:01
TagilCity.ru предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 7 июня и прошел прекастинг. Участница, набравшая наибольшее количество голосов в telegram-канале, станет победителем по версии читателей TagilСity.ru и получит приятный приз от редакции.
Голосование проводится с 13 по 17 июня 2023 года (конец приема голосов в 11:00 по московскому времени). Всего сделаны три поста с голосованиями — по 9 человек, всего 27 участниц. Проголосовать можно в каждом из постов, одну победительницу выберет редакция с учетом голосов во всех трех постах.
Внимание! При обнаружении неправомерного вмешательства в голосование редакция оставляет за собой право снять кандидатуру нарушителя на любом этапе.
Итак, знакомимся с участницами!
17 июня в Екатеринбурге во время кастинга в ТЦ «ВеерМолл» будут объявлены имена не только победительниц регионального отбора, но и имя победительницы в голосовании в telegram-канале информационного партнера. Стоит отметить, что голосование в telegram-канале издания никак не влияет на результат кастинга.
17 июня в Екатеринбурге состоится кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2023». Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.
Победительницы кастинга получат возможность представить Свердловскую область в полуфинале конкурса и выиграть 3 000 000 рублей в качестве главного приза, роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус» и бренда «Attache».