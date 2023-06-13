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Posted Вчера, 17:35

Published Вчера, 17:35

Modified Вчера, 18:01

Updated Вчера, 18:01

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«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу Свердловской области

13 июня 2023, 17:35
Фото: Midjourney
Стартовало голосование в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2023» в Свердловской области. Выбираем победительницу по мнению читателей TagilCity.ru.

TagilCity.ru предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 7 июня и прошел прекастинг. Участница, набравшая наибольшее количество голосов в telegram-канале, станет победителем по версии читателей TagilСity.ru и получит приятный приз от редакции.

Голосование проводится с 13 по 17 июня 2023 года (конец приема голосов в 11:00 по московскому времени). Всего сделаны три поста с голосованиями — по 9 человек, всего 27 участниц. Проголосовать можно в каждом из постов, одну победительницу выберет редакция с учетом голосов во всех трех постах.

Внимание! При обнаружении неправомерного вмешательства в голосование редакция оставляет за собой право снять кандидатуру нарушителя на любом этапе.

Итак, знакомимся с участницами!

«Мисс Офис — 2023» в Свердловской области. Голосование №1.

  1. Астахова Ольга. 33 года, рост 168 см. Екатеринбург. Менеджер по продажам (ООО «Св-маркет»). Хобби: животные.
  2. Ванчугова Ольга. 26 лет, рост 176 см. Екатеринбург. Менеджер отдела продаж (Языковой клуб #EnglishFit). Хобби: волонтерство.
  3. Воропай Юлия. 32 года, рост 170 см. Екатеринбург. Менеджер по персоналу (ООО «Биолоджик»). Хобби: стилистика, создание одежды, составление визуала для экспертов.
  4. Вотинцева Екатерина. 31 год, рост 170 см. Екатеринбург. Торговый представитель («Академия еды»). Хобби: танцы (frame up, high heels), фортепиано.
  5. Губайдуллина Елена. 31 год, рост 164 см. Екатеринбург. Юрисконсульт (АО «Точка»). Хобби: съемка и видеомонтаж, поездки на природу.
  6. Гузачева Марина. 27 лет, рост 165 см. Екатеринбург. Ведущий бухгалтер (ООО АБК «Счетовод»).
  7. Дуванова Ольга. 29 лет, рост 168 см. Екатеринбург. Бухгалтер (ООО «ЭнергоАудит»). Хобби: рисование.
  8. Енгеян Армине. 30 лет, рост 155 см. Екатеринбург. Менеджер по оптовым продажам (ООО ТД «УИК»). Хобби: моя работа — мое все!
  9. Захарова Бируте. 30 лет, рост 170 см. Екатеринбург. Специалист по недвижимости (ГК «Новосел»). Хобби: танцы, вокал.
Фото: Фото предоставлено участницей конкурса

«Мисс Офис — 2023» в Свердловской области. Голосование №2.

  1. Кириченко Яна. 30 лет, рост 164 см. Екатеринбург. Маркетолог (ООО «Бизнес — Юрист Урал»). Хобби: бег, чтение, театр, современное искусство, психология.
  2. Кодомиец Ольга. 35 лет, рост 165 см. Нижний Тагил. Менеджер (ООО «ТК Олимп»). Хобби: велосипед, фитнес, танцы, handmade.
  3. Кривоносова Марина. 26 лет, рост 179 см. Екатеринбург. Менеджер по продажам (АО МИП ЕКАД ЮЖНЫЙ). Хобби: архитектура бровей.
  4. Крохалева Анастасия. 26 лет, рост 162 см. Екатеринбург. Менеджер отдела снабжения (ООО «ЗУМ»). Хобби: тайский бокс.
  5. Кузьмина Екатерина. 34 года, рост 170 см. Екатеринбург. Менеджер по сопровождению груза («ФинЭкспортУрал»). Хобби: бег, велосипед, сплавы, «Гонка героев», сочиняю смешные стихи, пишу картины.
  6. Лешукова Светлана. 27 лет, рост 170 см. Екатеринбург. Делопроизводитель (ООО «СИНАРАПРОМТРАНС»). Хобби: кулинария, участие в фотосессиях, актёрское мастерство.
  7. Лысенко Елена. 30 лет, рост 176 см. Екатеринбург. Администратор (СКБ Контур). Хобби: спорт, танцы, чтение, мода, эзотерика.
  8. Мельникова Мария. 25 лет, рост 174 см. Екатеринбург. Бухгалтер (ООО «УГМК-Здоровье»).
  9. Петренко Александра. 26 лет, рост 162 см. Екатеринбург. Специалист оптовых продаж (ООО «Платформа»). Хобби: верховая езда.
Фото: Фото предоставлено участницей конкурса

«Мисс Офис — 2023» в Свердловской области. Голосование №3.

  1. Петровская Милена. 23 года, рост 173 см. Екатеринбург. Офис-менеджер (ООО «Метрикс Консалт»). Хобби: вокал, танцы, иностранные языки, макияж.
  2. Рамазанова Татьяна. 25 лет, рост 175 см. Екатеринбург. Ведущий инженер (ПАО «Ростелеком»). Хобби: музыка, природа, спорт.
  3. Сотникова Екатерина. 29 лет, рост 157 см. Екатеринбург. Финансовый директор (ООО НПО «Легион»). Хобби: прогулки по лесу, коньки, французский.
  4. Столбова Екатерина. 33 года, рост 163 см. Екатеринбург. Ведущий менеджер по работе с клиентами (АО ПФ СКБ Контур). Хобби: автомобили, астрология.
  5. Тараньжина Мария. 26 лет, рост 180 см. Екатеринбург. Помощник менеджера по продажам (ООО АВС-Урал). Хобби: волейбол, изготовление ароматических свечей.
  6. Трыскова Лилия. 23 года, рост 164 см. Екатеринбург. Офис-менеджер (ООО «ТрансАтлантик»). Хобби: тренажерный зал.
  7. Хайруллина Алина. 27 лет, рост 175 см. Екатеринбург. Специалист ВЭД (Евразия Машинери). Хобби: творчество, торговля на ВБ.
  8. Хлобыстова Полина. 27 лет, рост 175 см. Екатеринбург. Инженер-проектировщик (ООО «Вест»). Хобби: спорт, путешествия.
  9. Ячменёва Екатерина. 33 года, рост 163 см. Екатеринбург. Менеджер по сервису (АО «Альфа-Банк»). Хобби: смотреть фильмы, эксперименты на кухне, читать классику, йога.
Фото: Фото предоставлено участницей конкурса

17 июня в Екатеринбурге во время кастинга в ТЦ «ВеерМолл» будут объявлены имена не только победительниц регионального отбора, но и имя победительницы в голосовании в telegram-канале информационного партнера. Стоит отметить, что голосование в telegram-канале издания никак не влияет на результат кастинга.

О конкурсе

17 июня в Екатеринбурге состоится кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2023». Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Победительницы кастинга получат возможность представить Свердловскую область в полуфинале конкурса и выиграть 3 000 000 рублей в качестве главного приза, роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус» и бренда «Attache».

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