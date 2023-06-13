«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу Свердловской области

О конкурсе

17 июня в Екатеринбурге состоится кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2023». Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Победительницы кастинга получат возможность представить Свердловскую область в полуфинале конкурса и выиграть 3 000 000 рублей в качестве главного приза, роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус» и бренда «Attache».